Ученые хотят воскресить загадочную птицу додо: вымерла сотни лет назад

Птицу додо сделал знаменитой писатель Льюис Кэрролл, выбравший ее в качестве одного из героев своей сказки "Алиса в стране чудес". Между тем, это совсем не выдуманное существо, его прототипом стала нелетающая вымершая птица маврикийской дронт. И сейчас нашлись энтузиасты, решившие возродить это создание с помощью современных технологий.

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Как пишет издание Ancient Origins, энтузиасты нашлись в техасской компании Colossal Biosciences. И вот почему они заинтересовались этой птицей.

История птицы додо

Научное название птицы – маврикийский дронт. Он был не способной к полету лесной птицей высотой до метра и весом до 20 кг. Считается, что этот вид возник миллионы лет назад в Юго-Восточной Азии. А после того, как уровень моря поднялся, оказался в изоляции на Маврикии, где при отсутствии естественных врагов потерял бдительность.

Впервые дронты увидели людей в 16 веке, когда на острове, где на тот момент не было ни одного человеческого поселения, высадились португальцы. По некоторым версиям, они дали птице название додо от португальского слова doido, которое означает "дурак". Якобы из-за чрезвычайной доверчивости этих существ. После веков существования без весомых угроз они вообще не боялись людей, к тому же были медленными и не летали – потребности развивать эти качества у них не было. И моряки практически сразу стали охотиться на больших птиц.

К вымиранию вида, вероятнее всего, привела совокупность причин. Кроме истребления додо как таковых, люди, поселившись на Маврикии, также начали разрушать их среду обитания и занесли на остров опасных для них хищников. А еще дронты очень медленно размножались – они откладывали только одно яйцо за раз. Ученые считают, что вымирание этого вида было первым зафиксированным вымиранием, вызванным деятельностью человека.

Известно, что последнюю такую птицу видели на Маврикии примерно в конце 17 века. А уже в 18 веке они перешли в разряд вымышленных существ наравне с русалками и единорогами. На сегодняшний день не существует единого описания вида, ведь удалось найти немного образцов их останков, а научные данные на момент исчезновения вида собирали не очень тщательно.

Что хотят сделать ученые

Компания по редактированию генов Colossal Biosciences объявила в январе 2023 г., что планирует попытаться возродить маврикийских дронтов. Для этого они хотят воспользоваться технологией секвенирования древней ДНК, редактированием генов и принципами синтетической биологии. Исследователи называют додо – символом вымирания от рук человека.

Ранее компания уже заявляла о намерении возродить шерстистого мамонта. Не все коллеги разделяют энтузиазм Colossal Biosciences на этот счет, называя их планы "сказочной наукой". Однако сами исследователи утверждают, что эти инициативы повышают осведомленность общества и помогают финансировать исследования исчезающих видов и принципов их сохранения.

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