Самый большой на Земле тысячелетний организм медленно съедается и может вымереть – ученые

Самый большой на Земле тысячелетний организм, массой около 6 000 тонн, оказался на грани исчезновения. Речь идет о "Пандо" – это более 42 гектаров осинового тополя, которые обеспечивают существование целой экосистемы из 68 видов растений и многих животных.

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"Пандо" (в переводе с латыни – я распространяюсь) расположен в штате Юта в США. Хотя со стороны кажется, что это просто лес из множества деревьев, на самом деле это гигантский организм, имеющий единую корневую систему, из которой выросли 47 000 генетически идентичных стеблей. Издание The Conversation рассказывает, в чем заключается угроза для организма.

По расчетам ученых, Пандо может существовать уже около 14 000 лет, несмотря на то, что большинство его стеблей живут лишь около 130 лет. Он находится под защитой Национальной лесной службы США и ему не грозит вырубка, но ему грозит исчезновение из-за нескольких других факторов.

Наибольшей проблемой для организма стал чрезмерный выпас оленей и лосей, съедающих молодые побеги. Раньше популяцию оленей регулировали волки и пумы, но из-за потери хищников стада стали гораздо больше.

Кроме того, "Пандо" служит для оленей и лосей своеобразным местом защиты, ведь в этом лесу запрещена охота.

"Пандо" удается оставаться живым благодаря тому, что когда старые деревья умирают или падают, они открывают "проход" для солнечного света, достигающего лесной подстилки. Это стимулирует рост новых стеблей. Но сейчас животные объедают верхушки вновь выросших стеблей и приводят к их гибели. Поэтому на значительной территории "Пандо" почти не растет новая поросль.

Исключение составляет лишь один участок, который несколько десятилетий назад был огорожен, чтобы оградить умирающие деревья. Забор мешает лосям и оленям попадать на эту территорию, поэтому именно там наблюдается успешная регенерация новых стеблей.

Кроме того, "Пандо" угрожают и три болезни, которыми поражены более старые стебли: сажистый рак коры, пятнистость листьев и грибковая болезнь шишек. Несмотря на то, что эти болезни тысячелетиями развивались и процветали в осинниках, ученым неизвестно, каким может быть их долгосрочное влияние на экосистему, учитывая нехватку роста новых стеблей.

Еще одна угроза для "Пандо" – климатические изменения. Этот организм возник на Земле по истечении последнего ледникового периода и с тех пор имел дело с преимущественно стабильным климатом. "Пандо" происходит из Альпийского региона, поэтому он не привык к высоким температурам или засухе.

Ученые не исследовали именно "Пандо", но знают, что осиновые тополя страдают из-за климатических изменений, которые привели к уменьшению водоснабжения и более теплой погоде в начале года. Поэтому деревья имеют сложности с формированием новых листьев.

Но, как считают авторы статьи, учитывая, что "Пандо" существует тысячи лет, есть надежда на то, что он и в дальнейшем будет пытаться адаптироваться к быстро изменяющимся климатическим условиям. В прошлом он уже пережил быстрые изменения окружающей среды, особенно когда европейские поселенцы начали заселять штат в XIX веке или после роста рекреационной деятельности в ХХ веке. Он уже сталкивался с болезнями, лесными пожарами и выпасом скота и остается крупнейшим научно задокументированным организмом в мире.

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