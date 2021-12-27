У пауков есть интеллект уровня ребенка: ученые заявили о суперспособностях

Ученым удалось обнаружить у паукообразных несколько неожиданных способностей для столь крохотных созданий. Оказалось, что они могут выстраивать сложные стратегии, удивляться, анализировать и даже считать.

О том, чем еще пауки удивили научный мир и об их впечатляющих умениях рассказало издание Knowable Magazine. Долгое время считалось, что интеллектуальные возможности зависят от размеров мозга. Люди, дельфины и приматы классифицируются как очень умные виды, ведь они имеют мозг значительных размеров. Исходя из этого многие ученые допускали, что крошечные создания просто не способны на сложные мыслительные процессы именно из-за размеров мозга.

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Однако пауки доказали, что не все так однозначно. Как заявил арахнолог и биолог-эволюционист Димитар Димитров из Университетского музея Бергена в Норвегии, распространено мнение, что слишком малые по размерам существа не могут иметь мощные умственные способности, ведь для этого необходима определенная масса мозговой ткани. Но, как он считает, пауки опровергают этот стереотип, ведь они способны на удивительные вещи.

По его словам, многим из паукообразных присуще "познавательное" поведение, которое можно четко отличить от автоматических реакций. Как один из авторов исследования о разнообразии арахнидов, опубликованного в этом году в Annual Review of Entomology, он привел несколько ярких примеров.

Одним из них являются пауки-колопряды, которые могут строить различные конструкции паутины в зависимости от добычи, которую они ожидают. А также отличились пауки-анифимиды, которых можно приучить ассоциировать вознаграждение с запахом ванили.

"Важен не столько размер мозга, сколько то, что существо способно делать с тем, что у него уже есть", – уточнила арахнолог Фиона Кросс из Университета Кентербери в Крайстчерче, Новая Зеландия.

Ученая исследует пауков-прыгунов, которых она считает наиболее способными из паукообразных к развитию когнитивных навыков. Несмотря на то, что размер мозга этих крошечных созданий сопоставим с размером головки шпильки, опыты ученых показали, что эти арахниды демонстрируют признаки интеллекта. К тому же умственные способности у них подобны тем, что можно увидеть у собак и детей.

Представители рода Portia заслуженно считаются одними из лучших охотников среди арахнидов, несмотря на свои крошечные размеры, которые могут достигать всего 2,3 см. В то время, когда большинство паукообразных ждут свою добычу в паутине, Portia строят планы по нападению на жертву, используя даже длинные обходные пути. К тому же в построении стратегии они учитывают вид своей добычи.

Считается, что эта разновидность арахнидов показывает столь высокие интеллектуальные способности благодаря своему острому зрению, которое является лучшим среди созданий таких крошечных размеров.

"Зрение дало им значительные возможности, благодаря чему пауки могут исследовать окружающую среду", – объяснила исследовательница Ксимена Нельсон из Университета Кентербери. Пауки-прыгуны способны на огромных расстояниях различать жертв, друзей и важные объекты местности. На основе полученных данных они уже анализируют, стоит ли приближаться и как это сделать. Исследовательница считает, что именно это позволило настолько развить умственные способности этим созданиям.

Как отметил исследователь пауков-прыгунов из Университета Кентербери Роберт Джексон, в стратегиях охоты арахнидов он обнаружил, что многие тактики Portia отличаются особым коварством.

Всю свою хитрость эти создания используют, когда охотятся на других пауков. Например, когда они хотят поймать плетущего паутину арахнида, Portia использует особенную методику. Паук тянет за несколько ниток, что провоцирует владельца паутины подойти на нужное расстояние.

В то же время, если прыгун видит, что его цель имеет довольно маленькие размеры, то он начинает сильнее трясти паутину, имитируя барахтанье попавшего в ловушку насекомого. Это заставляет хищника броситься со всех ног к своей "добыче", но на самом деле он сам становится жертвой.

В то же время, если паук значительно больше Portia, то он дергает за ниточки медленнее, имитируя движения мухи. Как только великан медленно подходит осмотреть, попала ли жертва в его ловушку, на него неожиданно бросается прыгун и атакует ядовитыми жвалами.

Также у них есть еще одна впечатляющая стратегия. Если подергивание за ниточки не действует и жертва остается в своем укрытии, то Portia начинает трясти всю паутину словно ее колышет ветер. Эти колебания позволяют арахниду подкрасться к своей жертве незамеченным.

Лабораторные опыты еще больше шокировали ученого. Оказалось, что паук использует разные способы дергания за ниточки, изменяя интенсивность и силу, чтобы найти именно ту комбинацию, которая позволит обмануть конкретную жертву. Тем самым это доказывает, что эти охотники учатся во время охоты.

Ученые провели эксперимент, чтобы понять, как Portia строят столь сложные маршруты. Для этого в лаборатории была обустроена специальная платформа окруженная водой (мокнуть эти пауки не любят) в центре которой была смотровая башня, с которой паук сможет видеть две другие башни. На каждой вершине располагалась коробка, но в одной были мертвые пауки – настоящее лакомство для охотника, а в другой – обычные опавшие листья.

Единственным способом добраться до желаемой башни было спуститься на платформу и выбрать нужную из двух дорожек. Итак, арахниды сначала детально осматривали местность с высокой башни. Лишь после анализа пауки спускались и выбирали необходимую дорожку, большинство из них выбирали правильный путь, даже если это означало, что сначала придется удалиться от желаемой добычи.

Формирование своеобразной карты в мозге, который размерами напоминает маковое зернышко, можно считать исключительным умением пауков.

Также экспериментально были проверены догадки, что эти пауки способны использовать воображаемое изображение увиденного. Для этого выбрали простой психологический эксперимент, обычно проводимый с младенцами.

Как и дети, пауки не способны описать, что у них на уме, поэтому суть опыта состоит в том, чтобы понять, способна ли их удивить вещь, за которой они ведут наблюдение.

С целью проверки, исследователи построили специальную витрину, где разместили добычу Portia. Сначала арахнидам показывали паука-росянку, за которой они наблюдали 30 секунд. Затем витрину закрывали и меняли жертву на паука-колопряда, открывая занавес через 90 секунд.

Оказалось, что после открытия занавеса, когда Portia видели другую жертву, вероятность нападения на нее была значительно ниже, чем когда добыча оставалась той же. По мнению ученых, это подтверждает то, что паук сформировал в своем уме мысленное понимание добычи и уже имел определенные ожидания, но был удивлен, когда действительность отличалась от картинки в его воображении.

Кросс и Джексон провели еще один эксперимент с разновидностью пауков-прыгунов – Portia Africana. Для этого было решено изменить тест с башнями. Арахниду разрешили увидеть несколько жертв с вершины башни. Однако, когда паук уже был в пути и добыча была вне его зрения, количество жертв изменили.

Оказалось, что когда Portia видели из башни одного паука, а на месте их оказалось два или три – вероятность нападения снижалась. Интересно, что тот же эффект наблюдался, когда сначала паук видел два объекта добычи, а на месте оказывался только один.

Понятно, что арахниды не способны считать в привычном нам понимании, но некоторые из них могут испытывать "ощущение" числа, примерно как люди.

Хотя эти пауки сами являются хищниками, им угрожают другие не менее искусные охотники и не только паукообразные, но и птицы, лягушки, муравьи и другие создания. Как выяснилось, эти маленькие умники способны находить выход из опасных ситуаций.

В лаборатории Университета Кентербери организовали опыт, который имел целью выяснить, как эти пауки умеют строить планы отступления. Несмотря на то, что Portia хоть и умеют плавать, но воду все же не любят. Потому арахнида помещали на платформу, окруженную водой. Задачей было добраться до края, перепрыгивая с островка на островок, которыми служили деревянные штыри. И в большинстве случаев пауки выбирали самый безопасный маршрут, также составлявший кратчайшее расстояние до цели.

Ученые также отметили, что у Portia этот тест отнимал больше времени, чем у других разновидностей пауков-прыгунов. По их мнению, это связано с тем, что пауки иногда тратили более нескольких часов на анализ ситуации и изучение маршрута. Лишь после оценки рисков арахниды начинали двигаться.

Кто знает, какие еще скрытые способности смогут открыть у пауков исследователи. Но уже сейчас столь крохотные арахниды показали удивительные когнитивные способности. Только эти несколько фактов уже разрушают стереотип о зависимости интеллектуальных способностей живого организма от размера мозга.

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