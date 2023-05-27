У генетически модифицированных мышей обнаружили источник молодости: он не имеет никаких побочных эффектов

Ученым удалось продлить жизнь и состояние здоровья испытуемых мышей, благодаря генетической модификации всего лишь одного гена. Этот ген так же присутствует у людей, поэтому вполне вероятно, что результаты для людей будут такими же.

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О работе Исследовательской группы из Тайбейского медицинского университета в Тайване рассказало издание Interesting Engineering. Наибольшей неожиданностью исследования стало то, что вмешательство в генетический код мышей не привело ни к каким побочным эффектам.

Открытие, сделанное исследователями, может изменить наше понимание жизни и открыть новые возможности для улучшения здоровья людей. Несмотря на то, что успех был достигнут только в экспериментах с мышами, это открытие прокладывает путь к достижениям, которые могут трансформировать здравоохранение, предоставляя людям инструменты для борьбы с возрастными заболеваниями и раскрывая секреты долголетия.

Исследователи из Тайваня сосредоточили свое внимание на гене, известном как KLF1, который, будучи модифицированным, продемонстрировал поразительное влияние на продолжительность жизни и здоровья мышей.

Модификация гена омолодила клетки мышей и отсрочила возрастное ухудшение их памяти и сердца. То есть речь идет о том, что мыши не просто дольше жили, но и старели медленнее, сохраняя молодость и энергичность.

"Это была большая неожиданность. Пока мы не обнаружили никаких негативных побочных эффектов", – рассказал о результатах исследователь Че-Кун Джеймс Шен.

Исследователи считают, что факт отсутствия побочных эффектов свидетельствует о том, что генетические изменения безопасны и, вероятно, также не будут иметь никаких негативных последствий, в случае применения таких модификаций в отношении человека.

Кроме исследования состояния модифицированных мышей ученые также провели другой эксперимент, в рамках которого кровь подопытных мышей вводили немодифицированным мышам. Результаты снова удивили ученых. Оказалось, что даже в таком случае мыши, которым не модифицировали ген KLF1, жили в среднем на пять месяцев дольше (это примерно 20% от средней продолжительности жизни мышей), чем их немодифицированные собратья. Их физическая и умственная работоспособность также стали снижаться позже, чем у обычных мышей.

Также оказалось, что в случае пересадки модифицированного гена посредством трансплантации клеток костного мозга мыши демонстрировали значительно более высокие противораковые возможности. У них наблюдался пониженный рост опухолей и более низкая частота спонтанного рака, чем у немодифицированных мышей.

Поскольку люди тоже являются носителями гена KLF1, регулирующего производство новых эритроцитов, ученые предполагают, что такое генетическое изменение может быть легко применено к людям и, вероятнее всего, будет иметь такие же качественные последствия.

В настоящее время исследование ожидает экспертную оценку, которая определит дальнейшую судьбу экспериментов с геном KLF1.

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