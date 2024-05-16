Три древнейшие звезды во Вселенной оказались соседками Земли: как их нашли

Команда исследователей Массачусетского технологического института обнаружила три старейшие звезды во Вселенной. Они могли образоваться примерно между 12 и 13 миллиардами лет назад – тогда рождались первые галактики.

Звезды располагаются на окраине Млечного Пути, и их не увидел даже космический телескоп Джеймса Уэбба, пишет Interesting Inginering. Их возраст открывает совершенно новый путь для научных исследований эволюции древнейших галактик.

Древние галактические остатки

Ученые назвали звезды "SASS", что означает "малая аккреционная звездная система" (Small Accreted Stellar System). Исследователи полагают, что каждая из них когда-то принадлежала маленькой примитивной галактике.

Эти галактики впоследствии были поглощены Млечным Путем. Известно, что за время своего существования он полностью поглощал более мелкие галактики.

По сути, эти звезды являются остатками древних галактик, окружающих окрестности Млечного Пути. И может быть много других, которые еще предстоит открыть.

"Эти самые старые звезды должны быть там, учитывая то, что мы знаем о формировании галактик. Они являются частью нашего космического генеалогического дерева. И теперь у нас есть новый способ найти их", – сообщила профессор физики Анна Фребель.

Открытие новых звезд произошло во время проекта в Массачусетском институте. В течение осеннего семестра 2022 Фребель начал новый курс под названием 8.S30 (Обсервационная звездная археология).

Студентам было поручено изучить методы анализа древних звезд, а затем применить их к никогда ранее не исследовавшимся звездам. Они изучили архивные данные о звездах с 6,5-метрового телескопа Магеллан-Клей в обсерватории Лас-Кампанас.

"Хотя большинство наших уроков преподаются с нуля, этот курс сразу поставил нас на передовой рубеж исследований астрофизики", – рассказала Хиллари Андалес, соавтор исследования.

Звезды SASS как аналоги ультраслабых карликовых галактик

Сейчас команда ученых стремится обнаружить больше подобных звезд SASS. Это должно предоставить больше информации о сверхслабых карликовых галактиках.

Именно к таким примитивным галактикам когда-то принадлежали SASS, которые сейчас являются частью Млечного Пути.

Следовательно, вновь обнаруженные старые звезды могут немало рассказать об эволюции ультраслабых карликовых галактик. Считается, что это одни из самых древних галактик во Вселенной, но обычно они слишком слабы, чтобы их обнаружить.

Поскольку звезды SASS находятся вблизи нашей галактики, их гораздо легче наблюдать с помощью имеющихся инструментов.

"Теперь мы можем искать больше аналогов в Млечном Пути, которые намного ярче, и изучать их химическую эволюцию, не преследуя эти тусклые звезды", – сказал Фребель.

Исследователи подробно описали свои выводы в новой статье в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Недавно OBOZ.UA писал, что элескоп NASA Hubble запечатлел космическое изображение системы очень молодых звезд.

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