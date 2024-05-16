Телескоп NASA показал фото юной солнцеподобной звезды

Космический телескоп NASA Hubble зафиксировал космическое изображение системы звезд, только что начавших эволюционный путь. На фото четко видна триада светил, которые называют переменными – то есть со временем меняющими яркость.

Звезды, вспыхивающие из полости туманности, имеют названия HP Tau, HP Tau G2 и HP Tau G3. HP Tau известна как звезда T Тельца, говорится на сайте NASA.

Это тип молодой переменной звезды, еще не начавшей ядерный синтез, но постепенно эволюционирующий в светило, питающееся водородом, подобно нашему Солнцу.

Возраст T Тельца менее 10 миллионов лет. Эти звезды часто видят закутанными в облака пыли и газа, из которых они образовались.

Для сравнения, нашему Солнцу примерно 4,6 миллиарда лет.

Яркость HP Tau меняется с течением времени, как и у всех переменных звезд. Известно, что светила T Тельца имеют как периодические, так и случайные колебания яркости.

Случайные вариации могут быть следствием хаотической природы развивающейся молодой звезды. К примеру, нестабильности в аккреционном диске пыли и газа вокруг звезды.

Акреция – обязательная стадия формирования звезд, планет и других небесных тел, процесс падения вещества на массивное космическое тело из окружающей среды под действием силы тяжести.

Периодические изменения также могут быть вызваны гигантскими солнечными пятнами, расположенными в поле зрения и вне Солнца.

Выгибаясь вокруг звезд, облако газа и пыли сияет отраженным светом. Туманности сами собой не излучают видимый свет. Но они сияют, когда свет от соседних звезд отражается от газа и пыли, как туман, освещенный светом фар автомобиля.

HP Tau находится примерно в 550 световых годах в созвездии Тельца. Hubble изучал HP Tau в рамках исследования протопланетных дисков, дисков материала вокруг звезд, сливающихся в планеты в течение миллионов лет.

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