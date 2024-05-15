Ученые обнаружили десятки звезд с признаками существования высокотехнологичных сфер Дайсона

Два исследования миллионов звезд нашей галактики обнаружили удивительные всплески инфракрасного тепла, поступающие от десятков из них. Астрономы говорят, что это может служить доказательством существования инопланетных цивилизаций.

Неизведанные миры могут использовать энергию своих звезд с помощью огромной конструкции, известной как область Дайсона. Хотя учёные полностью не исключают и более приземленные объяснения, пишет New Scientist.

Впервые о сферах Дайсона заговорили в 1960-х годах. Это гипотетические структуры, которые могут окружать целые звезды и поглощать их энергию. Есть предположения, что сферы Дайсона – возможное средство, с помощью которого некоторые инопланетяне могли бы получать огромное количество энергии.

Если такие объекты существуют, они должны быть достаточно теплыми, чтобы излучать заметное инфракрасное свечение – "техносигнатуру", которая могла бы предупредить нас о присутствии инопланетной жизни.

Над поиском потенциальных сфер Дайсона работали две команды астрономов: одна под руководством Матиаса Суазо из Уппсальского университета в Швеции, а другая Габи Контардо из Международной школы перспективных исследований в Италии. Они объединили данные спутника Gaia ESA (Европейского космического агентства), фиксирующего положение и движение миллиардов звезд в нашей галактике, с результатами инфракрасной съемки, сделанной с помощью наземных и космических телескопов.

Каждая команда проанализировала те же 5 миллионов звезд из объединенных наборов данных, и обе обнаружили признаки избытка инфракрасного тепла, которые нельзя объяснить известными естественными процессами.

"Самым интересным объяснением могут быть настоящие сферы Дайсона", – сказал Суазо.

Его команда заметила непонятные сигналы у семи красных карликов в пределах 900 световых лет от Земли. Эти звезды меньше и тусклее нашего Солнца, но в инфракрасном диапазоне они оказались в 60 раз ярче, чем ожидалось.

Такое превышение могло быть вызвано чем-либо, имеющим температуру до 400°C. Это соответствует тому, что мы могли бы ожидать от Дайсона.

До 16% поверхности каждой звезды должны быть затемнены, чтобы объяснить сигнал. Поэтому это может быть тем, что называют роем Дайсона – совокупность больших спутников, вращающихся вокруг звезды для сбора энергии. Но это, если причина действительно имеет искусственное происхождение.

"Это не похоже на единственную твердую оболочку вокруг звезды", – говорит член команды Джейсон Райт из Университета штата Пенсильвания.

Результаты Контардо еще более обширны: 53 кандидата нашли среди больших звезд, включая подобные Солнцу, и находятся на расстоянии до 6500 световых лет от Земли.

Одно из естественных обоснований, которое могло бы имитировать свойства сферы Дайсона, состоит в том, что звезды окружены горячими, планетообразующими обломочными дисками. Но большинство звезд, найденных обеими командами, оказываются слишком старыми для этого. Другая возможность состоит в том, что каждая звезда могла случайно оказаться перед далекой галактикой, излучающей инфракрасное свечение.

Инфракрасные сигналы также могут являться результатом неизвестного природного процесса.

"Это может быть то, что случается очень редко, например, столкновение двух планет с образованием огромного количества материала", – говорит Дэвид Хогг из Нью-Йоркского университета, работавший с Контардо. Ученый склонен к мысли, что это природное явление.

Космический телескоп Джеймса Уэбба может пролить больше света на эти звезды, обнаружив, происходит ли инфракрасное тепло от естественной пыли.

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