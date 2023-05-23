Тела большинства пассажиров 'Титаника' так и не нашли: странные фото пролили свет на тайну

Катастрофа морского лайнера "Титаник" в апреле 1912 года унесла жизни более 1500 человек. Еще более трагическим это событие делает то, что около 1160 тел так и не удалось обнаружить. И вот некоторые фото указывают на вероятную судьбу всех этих людей.

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Как пишет Mail Online, на снимках видны обувь и бутылки из-под шампанского, принадлежавшие пассажирам корабля. Журналисты опросили экспертов, которые пролили свет на судьбу погибших. Так Джеймс Дельгадо, морской археолог и историк, сам погружавшийся к месту аварии, рассказал, что многие человеческие останки могут находиться внутри остова корабля. "Ученые считают, что это возможно, но это наука, о которой мы мало знаем, особенно в глубоком океане", – рассказал он. Эксперт пояснил, что морская вода и живущие в ней бактерии способны со временем растворять даже такую твердую ткань, как зубная эмаль.

Дельгадо, нырявший к "Титанику" дважды – в 2000 и 2010 годах – объяснил, что именно ботинки могут быть свидетельством того, что их владельцы остались на корабле. Нечеткая фотография ботинка, лежащего рядом с остатками того, что считается пальто, и остатками посуды, была опубликована в 2004 году. Это один из примеров личного имущества, которые можно найти среди обломков корабля. Дельгадо считает, что к таким предметам следует относиться с таким же уважением, как и к самим останкам.

Тем временем компания RMS Titanic Inc, владеющая правами на обломки, утверждает, что за 111 лет с момента крушения на "Титанике" не удалось найти фрагменты человеческих тел. Кинорежиссер Джеймс Кэмерон, снявший о гибели корабля эпический фильм и совершивший к его остову более 30 погружений, рассказывал, что видел на обломках корабля пару обуви. По его мнению, это убедительно свидетельствует о том, что там находилось и тело. Но останков человека увидеть ему и команде так ни разу и не удалось.

Остатки легедарного корабля лежат на дне Атлантического океана на глубине около 4 километров. Ученые утверждают, что в таких условиях мягкие ткани тел полностью разложились или были съедены морскими обитателями, такими как рыбы, ракообразные, в частности, креветки, а также бактериями. Кости, скорее всего, разрушила соленая вода.

Как пояснил судебно медицинский эксперт Атлантического технологического университета Слайго в Ирландии Джон Касселла, морская вода быстро разрушает костную ткань. "Кость состоит из минерала под названием гидроксиапатит, состоящего в основном из кальция и фосфата, но и из множества других мельчайших молекул. Вода будет способствовать распаду или растворению этого костного минерала и, конечно, хрупких органических белков, которые помогают склеивать кости", - пояснил он. .

По словам профессора Кассели, в морской воде можно найти кости, которым 100 лет и даже больше. Но их сохранность зависит от солености и кислотности воды и влияния микроорганизмов, живущих в ней. "Возможно, осталось много костей, но они так широко разбросаны внутри и вокруг обломков и покрыты илом, что их будет очень тяжело идентифицировать", – предположил исследователь.

В свою очередь судебный антрополог и президент Колледжа Святого Иоанна в Оксфордском университете Сью Блэк объяснила, что морские существа могут воспринимать кости как источник кальция. И потреблять их для получения минерала.

Обломки "Титаника" не могли найти до сентября 1985, когда прошло уже 73 года после затопления. По словам профессора Касселлы, даже в холодной среде с низким содержанием кислорода, например как дно океана, разложение тел замедлилось бы, но не остановилось.

Пока поиск остатков тел кажется крайне сложным, если не вообще невозможным. Ведь за время, которое корабль провел под водой, бактерии разрушили структуру металла, из которого он был сделан, и материал стал хрупким. Исследователи предполагают, что микроорганизмы со временем полностью разрушат остатки "Титаника". И дают на это около 40 лет.

Дельгадо предполагает, что за это время некоторые вещи пассажиров морского лайнера могут быть доставлены на сушу. Но только для помещения в музейные коллекции, а не для продажи коллекционерам с аукциона.

Известно, что во время спасательной операции на месте гибели "Титаника" удалось поднять из моря 340 тел погибших. А остальные пропали без вести. Среди пропавших, в частности, оказались американский бизнесмен Бенджамин Гуггенхайм, корабельный стюард из Ливерпуля Томас Питер О'Коннор и капитан корабля Эдвард Смит. Более 100 из найденных тел были похоронены в море.

Ранее OBOZREVATEL показывал первую детальную 3D реконструкцию останков "Титаника", созданную из более чем 700 тысяч снимков обломков корабля.

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