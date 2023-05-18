Исследователи создали первую детализированную 3D-реконструкцию 'Титаника'. Фото

Команда исследователей впервые успешно создала подробную 3D-реконструкцию пассажирского лайнера "Титаник", который затонул в Атлантическом океане 15 апреля 1912 года. Для достижения этого результаты было проделано более 700 тысяч снимков корабля, сделанных на его дне на дне океана.

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Об этом сообщает издание ВВС. Кадры сделали с помощью специальных фотоаппаратов, которые более 200 часов провели под водой, сканируя остатки судна вдоль и поперек (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Летом 2022 года компания Magellan Ltd и Atlantic Productions совместно реализовали проект, в результате которого исследователи создали первую детализированную 3D-реконструкцию легендарного пассажирского лайнера "Титаник".

Благодаря использованию фотографий, полученных во время исследования, удалось точно воссоздать облик и детали корабля.

На сканировании видны две части лайнера, лежащие на расстоянии 800 метров друг от друга, а также обломки корабля.

"В куче мусора можно увидеть разбросанные предметы, в том числе статуи и неоткрытые бутылки шампанского", – говорится в описании к 3D-реконструкции.

По словам Герхарда Зайфферта, руководителя экспедиции, подводное сканирование "Титаника" является крупнейшим проектом, который он когда-либо осуществлял.

"Глубина почти 4000 м, есть мешающие течения, в то же время нам было запрещено к чему-то прикасаться, чтобы не повредить обломки", — сказал он в комментарии BBC.

Исследователь Паркс Стивенсон, много лет исследующий "Титаник", сказал, что на сканировании воспроизведены обломки корабля, пролежавшие под водой более 100 лет.

"Это позволяет увидеть обломки так, словно вы смотрите на них под водой", - сказал он.

По словам Стивенсона, 3D-реконструкция поможет определить "характер столкновения с айсбергом", приведший к затоплению.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что ученым удалось снять уникальное видео затонувшего Титаника и показать неизвестные ранее детали.

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