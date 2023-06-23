Талассофобия: что это за расстройство, которое все вспомнили после трагедии с затонувшим батискафом 'Титан'

История батискафа "Титан", потерпевшего катастрофу во время погружения в остов затонувшего лайнера "Титаник", заставила людей пережить нападение таласофобии. Это иррациональный страх перед большими и глубокими водоемами.

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Ученые утверждают, что это может быть эволюционное приспособление, программирующее нас избегать среды, в которой мы точно не продержимся долго, как бы хорошо ни умели плавать. Издание Big Think рассказало подробнее об этом расстройстве, его причинах, пользе, опасности и вреде.

Как талассофобия объединила мир

По сравнению с войной в Украине, природными катаклизмами и другими катастрофами гибель "Титана" - трагедия, как бы это ни цинично звучала, совсем небольшого масштаба. На борту батискафа было только пять человек. В настоящее время все они признаны погибшими.

Однако весь мир наблюдал за поисками их подводного аппарата с момента, когда о его исчезновении стало известно в воскресенье, 18 июня. Батискаф, который должен был погрузиться в Атлантический океан на глубину 4 км, сразу попал во все мировые СМИ и приковал внимание людей в разных уголках Земли.

Одна из потенциальных причин, по которой этот эпизод получил такую огласку, заключается в том, что большая часть человечества, вероятно, страдает легкой формой талассофобии. Второй кошмар, не дававший покоя свидетелям трагедии – это клаустрофобия, страх быть запертым в закрытом пространстве.

Что такое талассофобия?

Хотя никогда не проводилось научных исследований, оценивающих распространенность этого расстройства, популярная культура свидетельствует: талассофобия – далеко не редкость. И она, судя по всему, имеет глубокие корни. Множество людей пугает сама мысль о морских глубинах.

Так, ранее в этом году разработчики популярной видеоигры Horizon Forbidden West ввели в ней "режим талассофобии". Вероятно, это произошло по просьбе игроков. Теперь они могут пощекотать себе нервы, исследуя в некоторых частях истории глубины моря, имея неограниченное дыхание и дополнительное освещение.

Кроме того, множество книг и фильмов обыгрывают страхи перед океанскими глубинами, в том числе роман Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой" и триллеры "Бездна" (режиссер Джеймс Кэмерон) и "Глубокое синее море" (режиссер Ренни Гарлин). А еще раньше люди представляли себе настоящих монстров, скрывающихся в воде. Это может быть как древний Водяной, так и более новые Лохнесское чудовище, Годзила и Ктулху.

Почему мы страдаем талассофобией

"С точки зрения эволюции вполне логично, что у людей разовьется тенденция бояться и избегать глубоководия из-за всех связанных с этим рисков", - рассказал доктор Мартин Энтони, профессор психологии в Университете Райерсона в Торонто. По его словам, эволюция запрограммировала нас бояться некоторых потенциально опасных ситуаций.

Так же, как эволюция научила нас избегать пауков и змей, хотя они редко представляют опасность для кого-либо в современном мире. Вероятно, причина возникновения талассофобии была аналогичной. Человек не сможет успешно выживать среди морских волн, не имея надежного укрытия и запасов. Поэтому мы могли развить этот страх – чтобы удерживать самих себя на более безопасной суше.

Почему талассофобия негативно влияет на науку

Ученые предполагают, что страх перед морскими глубинами ослабляет общественный интерес к океанским глубинам, несмотря на то, что глубины играют жизненно важную роль в глобальной экосистеме и, возможно, даже породили всю жизнь. "Глубокое море навсегда останется без внимания, вне разума и вне общественного сознания", — заявила группа исследователей, опубликовавших в декабре 2020 года статью "Страх и ненависть к морским глубинам: почему людям безразлично глубокое море?"

Как преодолеть талассофобию

Чтобы облегчить приступ страха, возникающего у человека при одной только мысли о глубоком водоеме, авторы статьи предложили простое упражнение. Ее смысл состоит в том, чтобы перенести расстояние в горизонтальную плоскость.

"При глубине 11 километров Марианскую впадину часто описывают как всепоглощающую пропасть на дне моря, но если мы рассмотрим те же 11 километров на суше и выражеными по горизонтали, вдруг она не покажется столь недостижимой", — говорится в статье. Авторы отмечают, что марафонский бегун преодолеет такую дистанцию примерно через 30 минут. По таким меркам расстояние уже не будет казаться таким устрашающим.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему тела погибших на Титанике никогда не удастся поднять на поверхность.

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