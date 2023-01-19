SpaceX запустила спутник GPS нового поколения с военной миссией. Фото и видео

Компания SpaceX запустила усовершенствованный спутник GPS нового поколения с военной миссией. Он предназначен для работы Космических сил США.

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Об этом говорится на сайте компании. Спутник был запущен на ракете Falcon 9, которая стартовала со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде в среду, 18 января (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Первая ступень успешно отделилась от верхней ступени, несущей полезную нагрузку, примерно через 2 минуты 40 секунд после очистки стартовой площадки в космодроме 40 на мысе и благополучно спустилась обратно на Землю, приземлившись на беспилотный корабль SpaceX. Это произошло примерно через 8 минут и 40 секунд после старта.

Обтекатель, который защищал полезную нагрузку на первом этапе подъема ракеты, будет извлечен из Атлантического океана для возможного повторного использования в будущем.

Верхняя ступень доставила полезную нагрузку на высоту около 4300 километров над поверхностью Земли, где она выпустила спутник примерно через 1 час 30 минут после старта.

Спутник называется Амелиея Эрхарт – в честь знаменитой женщины-летчицы и первой женщины, успешно перелетевшей через Атлантический океан. Он самостоятельно продолжит движение по своей рабочей орбите на высоте 20 200 км над нашей планетой.

Также отмечается, что спутник, принадлежащий и управляемый Космическими силами США, является частью крупного проекта по модернизации национального флота GPS. Ожидаемый срок его службы составляет 15 лет, и в конечном итоге он станет частью набора из 32 спутников следующего поколения.

"Космические аппараты GPS последнего поколения обладают в три раза большей точностью, восьмикратным улучшением систем защиты от помех и новой модульной конструкцией для адаптации для лучшего удовлетворения меняющихся потребностей миссии и возникающих угроз", – заявили разработчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, тяжелая ракета Falcon Heavy американской компании SpaceX произвела запуск на орбиту миссии с секретными спутниками USSF-67 для Космических сил США. Старт ракетного комплекса 39А произошел на авиабазе в штате Флорида в 00:56 16 января.

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