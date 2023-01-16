SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с секретной военной миссией. Фото и видео

Тяжелая ракета Falcon Heavy американской компании SpaceX произвела запуск на орбиту миссии с секретными спутниками USSF-67 для Космических сил США. Старт ракетного комплекса 39А произошел на авиабазе в штате Флорида в 00:56.

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Об этом сообщила прес-служба компании SpaceX в Тwitter. На кадрах можно увидеть посадку ускорителя (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Источник сообщает, что основным грузом миссии является спутник Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2 (CBAS-2), который был отправлен на расстояние более 35 тысяч километров над Землей. Помимо него, ракетой было выведен и космический летательный аппарат Long Duration Propulsive ESPA (LDPE)-3A. Он предназначен для транспортировки небольших спутников в количестве до шести штук.

Данный запуск миссии стал пятым по счету для Falcon Heavy. Предыдущий раз произошел в ноябре 2022 года с миссией USSF-44.

Как сообщал OBOZREVATEL, космическая компания Firefly Aerospace успешно осуществила второй запуск ракеты Alpha, над которой работала украинская команда. Он прошел с базы космических сил США Ваденберг.

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