SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников и установила новый рекорд

Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX в воскресенье, 14 марта, запустила на орбиту 21-ю партию из 60 аппаратов глобальной системы спутникового интернета Starlink.

Запуск осуществили со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида). Трансляция проходила на YouTube-канале компании (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

После успешного старта и выхода на орбиту было подтверждено развертывание 60 спутников Starlink. Позже ее многоразовая ступень успешно приземлилась на платформу Of Course I Still Love You расположенную в Атлантическом океане.

Отметим, последнее время SpaceX стабильно обновляет рекорды по многоразовому использованию – в ноябре 2020-го она в седьмой раз запустила и посадила одну и ту же ступень Falcon 9, а в январе 2021-го одна и та же первая ступень впервые слетала в восьмой раз.

Теперь же первая ступень Falcon 9 B1051 обновила рекорд и слетала в космос в девятый раз, после чего благополучно вернулась на морскую платформу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2022 году должен появиться спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX.