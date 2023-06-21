Создан наноматериал, способный извлекать чистый водород из воды только с помощью света

Создан наноматериал, вдохновленный фотосинтезирующими бактериями, который может извлекать водород из пресной или соленой воды. Это может стать удивительным прорывом в "зеленой" энергетике, ведь для работы ему нужна только солнечная энергия.

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Результаты исследования инновационной методики опубликованы в журнале Nature Catalysis, рассказывает Interesting Engineering. Ученые полагают, что технология имеет огромный потенциал для превращения производства водорода в экологически чистое топливо.

Для разработки наноматериала ученые воспроизвели особую структуру микробов, которая работает как датчик света. Световая энергия используется наноматериалом для того, чтобы запустить фотокатализ. Это химическая реакция, приводящая к созданию водорода и других материалов.

В ходе исследования ученым успешно удалось выделить водород, который можно использовать в топливных элементах и других промышленных целях, из соленой воды.

Большим достижением, как объяснил ведущий ученый по физической химии в Университете Гонконга Дэвид Ли Филлипс, является то, что нанометриал удалось сделать достаточно стабильным в окружающей воде, в то время как "многие вещи для реакций фотокатализа не обязательно стабильны в воде".

Филипс и его команда разрабатывают наборы инструментов для фотокатализа, превращающих углекислый газ в полезные вещества. Новый метод с использованием наноматериала может повысить эффективность и экономичность различных процессов, поскольку для его функционирования не требуется никакого сложного контроля за температурой и давлением окружающей среды.

Система наноматериалов также может быть использована в качестве фильтра, ведь в результате катализа она дает чистый водород, а не другие вещества, такие как аммиак или углеводороды, которые, как пояснил профессор химии и машиностроения в Гонконгском университете Го Чжэнсяо, ухудшают работу таких устройств, как топливные элементы.

Наибольшее же достижение в том, что для работы системы не нужен ни один источник энергии, ведь достаточно простого солнечного света.

"Эта технология может стать настоящим зеленым и экономически эффективным селективным процессом для производства определенных продуктов", – подчеркнул Чжэнсяо.

Ученые отмечают, что при дальнейших исследованиях и практическом применении эти достижения могут существенно изменить глобальный энергетический ландшафт.

Филлипс также считает, что новейший материал может не только повысить эффективность производства водорода, но и обеспечить его долговечность, что может значительно улучшить срок службы солнечных панелей и других связанных с ними устройств.

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