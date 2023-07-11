Солнечная буря оставит Землю без интернета: 'заявление NASA' наделало шуму в сети, но зря

В социальных сетях снова началась эпидемия распространения нового сенсационного "заявления NASA" о том, что мощная вспышка на Солнце оставит человечество без интернета. Конечно, никакого заявления на самом деле не существует, а статья носит исключенный кликбейтный характер.

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Как рассказывает Space, впервые о вероятности того, что в результате мощной вспышки на Солнце могут быть повреждены подводные интернет-кабели, говорилось в статье 2021 года "Солнечные бури: Планирование интернет-апокалипсиса".

Там действительно предполагалось, что такой инцидент возможен, но речь не шла о том, что это якобы может произойти в ближайшее время. Следует также добавить, что, несмотря на то, что исследование было представлено два года назад, оно так и не было опубликовано в рецензируемом журнале. Это свидетельствует о том, что к методам или выводам исследования у ученых есть определенные вопросы.

Однако это не мешает фанатам горячих сенсаций пересказывать статью от имени NASA. В статье, начавшей массово распространяться в сети, говорится, что в ближайшее десятилетие ожидается сверхмощная вспышка на Солнце, которая повлечет за собой глобальное отключение интернета.

NASA, конечно же, не делало никаких заявлений о неминуемом "интернет-апокалипсисе".

Большинство текстов ссылаются на статью, опубликованную космическим агентством в марте, о его усилиях по прогнозированию солнечных штормов с помощью искусственного интеллекта. Никакого упоминания об интернет-апокалипсисе там нет. А единственный научный источник, который когда-либо упоминавший этот термин – та же статья от 2021 года, автор которой Сангита Абду Джети недавно заявила The Washington Post, что сожалеет об употреблении этой фразы и что ее работа "привлекла слишком много внимания".

Несмотря на то, что Солнце действительно может достичь своего пика уже в ближайшее время, нет никаких достоверных источников, свидетельствующих о том, что это может оставить людей без интернета.

Прогнозы о том, что вспышка на Солнце может уничтожить жизнь на Земле также не соответствуют действительности, как и то, что такая смертельная буря произойдет в 2025 году.

Научный сотрудник Лаборатории солнечной энергии и астрофизики Lockheed Martin в Калифорнии Вишал Упендран объясняет, что предугадать серьезность ущерба, который солнечные бури могут нанести Земле, довольно сложно. По его словам, и процессы на Солнце, и их дальнейшее взаимодействие с системой магнитного поля Земли тяжело поддаются моделированию.

"Это сложные системы, и было бы неправильно делать решительные заявления о возникновении любых суперштормов", – подчеркнул Упендран.

Ученый и его команда разработали модель искусственного интеллекта, использующую спутниковые данные о солнечном ветре для создания прогнозов солнечных штормов за 30 минут до того, как они состоятся.

"Основное преимущество нашей модели состоит в том, что она может давать прогнозы в считанные секунды и дает результаты ежеминутно с временным горизонтом 30 минут", – рассказал ученый.

Такие прогнозы могут быть полезны при повышенной солнечной активности, которая, по официальным прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), состоится в июле 2025 года, когда магнитная активность Солнца, вызывающая солнечные пятна и вспышки, достигнет своего пика.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о распространении в сети фейковой новости о том, что ученые в ближайшие дни установят контакт с параллельным Вселенной.

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