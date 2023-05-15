30 минут до конца света: в NASA сказали, когда смогут предупредить о супервспышке на Солнце

Система искусственного интеллекта, которая будет обучена на данных о возникновении солнечных бурь, вероятно, даст человечеству около 30 минут в том случае, если на Солнце будет зафиксирована угрожающая вспышка. Одна из таких супервспышек, как прогнозируют ученые, может произойти в ближайшее столетие.

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Обучением ИИ занимаются эксперты из NASA, стремящиеся создать ранее не виданную систему раннего предупреждения. Такая система, как планируется, не только сообщит о случившейся вспышке, но и спрогнозирует, какая область Земли попадет под наибольший удар.

Время, которое будут иметь люди на спасение, объясняется тем, что свет от вспышки на Солнце благодаря своей скорости достигнет Земли быстрее, чем выброшенный солнечный материал. Ведь именно плазма, выброшенная в результате вспышки, может наделать беды на Земле.

За активностью Солнца сейчас наблюдают множество спутников, которые могут быть использованы для обнаружения таких солнечных вспышек. В частности, спутники ACE, Wind, IMP-8 и Geotail, предоставляющие данные команде NASA.

Как пишет Universe Today, научить ИИ делать прогнозы по солнечным бурям, не так просто. Такой алгоритм должен не только сказать, что приближается буря, он должен предсказать ее, а также знать, насколько сильно она ударит по Земле. Для этого исследователи использовали данные с наземных наблюдаемых станций, также пострадавших от некоторых бурь, обнаруженных спутниками.

Разработанная ими модель, получившая название DAGGER, оказалась не только успешной в своих прогнозах, но способной делать их почти мгновенно.

Исследователи во главе с Вишалом Упендраном из Межуниверситетского центра астрономии и астрофизики в Индии заявили, что алгоритм всего за секунду способен проанализировать бурю и сообщить о ее силе и направлении движения. Существовавшие ранее алгоритмы тоже были способны предусматривать силу и направление урагана, но выдавали данные почти непосредственно перед тем, как буря достигала Земли.

Ученые отмечают, что DAGGER станет значительным шагом вперед в прогнозировании и точном реагировании на потенциальную опасность от вспышек на Солнце. Как прогнозируется, ИИ сможет собрать достаточно полезных данных как раз вовремя, чтобы защитить человечество во время возможных неурядиц. Как известно, в 2025 году Солнце приблизится к пику своего 11-летнего цикла.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что по прогнозу ученых, супервспышка на Солнце, которая может вызвать глобальный катаклизм, может произойти в ближайшие 100 лет.

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