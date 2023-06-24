Человечество в 'ближайшие дни' установит контакт с параллельной Вселенной: но это не точно

Ученые, работающие с Большим адронным коллайдером, находятся на грани того, чтобы установить контакт с параллельной Вселенной. И это может произойти уже в ближайшие дни. По крайней мере, такая откровенно фантастическая история в очередной раз начала распространяться по сети в июне 2023 года.

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Как отмечает IFLscience, это уже не в первый раз, когда человечество находится на грани такого сенсационного прорыва. Однако, как и в прошлые разы, научное сообщество ничего об этом не знает.

Как говорится в статье, распространяющейся в социальных сетях и, в частности, в Twitter, исследователи из Большого адронного коллайдера в течение "нескольких дней" должны установить связь с параллельной вселенной.

В статье, как можно понять, нет ничего, что свидетельствовало бы о ее достоверности. Да и сама она была написана еще в феврале 2023 года, а почему-то завирусилась именно сейчас.

Но не хуже всего то, что источником информации является британское издание Daily Express. И дело даже не в самом издании, а в том, что оригинальная статья была написана в 2015 году. То есть или ученые вышли на связь с параллельной Вселенной и держат все в секрете, или вторжение уже началось, но нам об этом забыли сказать.

Тем более, что эксперимент с БАКом, о котором идет речь в статье, вообще никоим образом не касался контакта с параллельной Вселенной и не стремился доказать реальность "мультивселенной".

Профессор Мир Файзал из Университета Ватерлоо вообще замечает, что когда люди говорят о мультивселенной, как "о многомировой интерпретации квантовой механики, где каждая возможность актуализируется", то любое исследование этого явления переходит из науки в философию, поскольку нет никакой возможности доказать такую теорию или опровергнуть ее.

Однако, как отмечает Файзал в статье Physics Letters B, существует возможность проверить, реально ли существуют дополнительные измерения. Такие измерения могут существовать во Вселенной в качестве миниатюрных черных дыр, которые, возможно, меньше атома.

Если человечество существует в четырехмерной Вселенной, то ни один из существующих БАК не способен выработать достаточно энергии для создания миниатюрной черной дыры. Однако если измерений существует больше (теория струн, в частности, предполагает существование 10 измерений), то теоретически БАК мог бы создавать миниатюрные черные дыры буквально ежесекундно.

Но когда в 2015 году коллайдер запустили в работу, ни одной миниатюрной черной дыры не было обнаружено. Тогда Файзал предположил, что для такого процесса требуется больше энергии, но от своей теории не отказался.

"Так же, как много параллельных листов бумаги, которые являются двумерными объектами (ширина и длина), могут существовать в третьем измерении (высота), параллельные вселенные также могут существовать в высших измерениях. Мы предполагаем, что гравитация может просачиваться в дополнительные измерения, и если это произойдет, то на БАК можно будет создавать миниатюрные черные дыры", – заявлял он в интервью Daily Mail.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что черные дыры во Вселенной могут работать как машина времени.

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