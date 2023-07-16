Смерть – только начало: что такое египетская Книга Мертвых и почему без нее невозможно в потустороннем мире

У большинства древних цивилизаций существовал не только культ жизни, но и культ смерти со своими божествами, традициями и запретами. Люди считали, что смерть – это просто начало другого бытия личности, которое происходит вне Земли. Но переход из одного в другое часто был полон препятствий и коварных демонов. Это не было исключением и для Стародавнего Египта.

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Там была создана так называемая Книга Мертвы, которая служила путеводителем, помогавшим умершим ориентироваться в потустороннем мире. Однако, несмотря на название, Книга Мертвых никогда не была настоящей книгой.

Как рассказывает IFLScience, египетская Книга Мертвых – это сборник заклинаний, написанных на протяжении тысячи лет. В ней не было какого-либо порядка или сюжетной структуры – это просто сборник заклинаний.

Однако они были чрезвычайно важны, поскольку были призваны помочь умершему человеку преодолеть определенную проблему, которая ожидала его в загробном мире.

Такие заклинания не только стоило знать при жизни, а иногда – иметь с собой после смерти. Именно поэтому различные комбинации этих заклинаний ученые находили на папирусах, которые клали в гробницы рядом с умершими.

Одно из таких древнейших заклинаний было нанесено на предметы в погребальных камерах египетских царей около 2400 года до н.э. Впоследствии аналогичные письмена стали находить и в гробницах, не принадлежавших царям. Царские тексты были известны как "Тексты пирамид", а обычные – как "Тексты гробниц".

Коллекция этих заклинаний была переиздана в 1600 годах до нашей эры под названием "Книга о том, что грядет следом за днем".

Когда Книга Мертвых стала доступна всем, а не только знати – она превратилась в неотъемлемую часть набора для тех, кто готовился покинуть мир живых. При этом покупались отдельные части Книги и учеными до сих пор не было найдено ни одной гробницы с полным собранием заклинаний.

Свое несколько зловещее название Книга Мертвых получила только в 1842 году, когда под таким названием ее опубликовал немецкий египтолог Карл Рихард Лепсиус.

Содержание египетской Книги Мертвых

Книга содержала различные заклинания, призванные помочь людям говорить правильные вещи в нужное время. Это должно было помочь им пройти все испытания и достичь вечной потусторонней жизни.

Как известно, в древнем Египте веровали, что умерших будет ждать путешествие по подземному миру – Дуату и даже встреча с Осирисом – царем потустороннего мира и богом возрождения. Это путешествие заканчивалось судом, который должен был определить, насколько праведно жил умерший.

При этом путешествие по загробному миру ни в коем случае не было просто прогулкой, поскольку на умерших "охотились" ужасные монстры и другие сверхъестественные сущности, для успокоения которых и требовались заклинания из Книги Мертвых. В других текстах Книги также содержались ответы на многочисленные вопросы, которые боги задавали умершим.

На встрече с Осирисом умершие должны были произнести имена каждого из 42 божеств, судивших души умерших, а также прочитать так называемую негативную исповедь, в которой нужно было назвать 42 греха, от которых человек воздержался за свою жизнь. Все это содержалось в Книге Мертвых.

В финале этого долгого путешествия сердце умершего клали на весы, на чаше которых было перо. Если человек был свободен от греха, то весы были уравновешены. Но если сердце было тяжелее – умершего наказывали за грехи и осуждали на забвение до конца вечности.

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