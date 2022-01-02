Почему древние египтяне перестали строить пирамиды: названа одна из важнейших причин

Тысячелетиями древние египтяне строили для своих фараонов величественные пирамиды, которые должны были стать гробницами правителей. Однако в один момент, начиная с периода Нового царства в Египте, от этой практики отказались. Ученые разработали теорию, объясняющую это явление.

Почему древние правители отказались от грандиозных сооружений, рассказало издание Live Science. Известно, что традиция строительства фараонами пирамид уходит своими корнями во времена царя Джосера, правившего в период с 2630 по 2611 год до н.э.

Именно он приказал построить ступенчатую пирамиду в Саккаре. Последним же правителем, отличившимся этим монументальным сооружением, стал Яхмос I, властвовавший с 1550 по 1525 год до н.э. Эта пирамида располагалась в Абидосе.

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Величественные творения древних архитекторов являлись демонстрацией власти и богатства правителей Египта, а также олицетворяли их религиозные верования. Однако вскоре после начала периода Нового царства в истории Египта, правители отказались от их строительства.

После правления Яхмоса, у фараонов казалось бы ослабела жажда строительства этих огромных сооружений. Следующих правителей уже хоронили в месте известном как Долина царей, находившемся вблизи города Фивы (современный Луксор) – столицы древнего Египта.

Есть много теорий, почему от этой тысячелетней традиции решили отказаться. Но ученые все же склоняются к тому, что беспокойство за безопасность могло сыграть ключевую роль в этом вопросе.

"Есть много теорий, но поскольку пирамиды были неизбежно разграблены, королевские захоронения скрывались в далекой долине, вырубленные в скале и, вероятно, с большим количеством охранников некрополя, несомненно, сыграли свою роль", – пояснил профессор египтологии Питер Дер Мануэлян.

Некоторым подтверждением этому может быть планирование гробницы Яхмоса. По словам профессора египтологии Бристольского университета Эйдана Додсона, последняя царская пирамида имела не совсем стандартную конструкцию. Погребальная камера с телом фараона располагалась не под величественной пирамидой, как обычно, а располагалась вне ее. Ее построили на расстоянии в полкилометра дальше самой пирамиды вглубь пустыни.

Еще одним историческим доказательством того, что фараоны желали защитить место своего захоронения от расхитителей гробниц, являются записи египтянина по имени Инэни. Именно он был ответственен за строительство в Долине царей гробницы Тутмоса I,которую считают одной из самых ранних из найденных.

Он писал: "Я руководил раскопками гробницы его величества на скале один – никто не видит, никто не слышит". Как заявила профессор истории искусств и иврита и иудаики в Нью-Йоркском университете Мэйси Рот, эта запись может свидетельствовать, что секретность была главным фактором.

Также немаловажную роль сыграли рельеф Долины царей и топография тогдашней столицы. В месте захоронения есть вершина известная как Эль-Курн, несколько напоминающая формой пирамиду. Поэтому можно считать, что все королевские гробницы все же расположены под пирамидой. А это было очень важно для правителей того времени с религиозной точки зрения. Ведь за тысячелетия пирамида стала символом подъема и перехода в загробную жизнь, объяснил директор и президент Ancient Egypt Research Associates Марк Ленер в своей книге.

Географическая составляющая тоже сыграла определенную роль. Ведь тогдашняя столица размещалась на холмах и склонах. К тому же территория была ограничена в пространстве, чтобы размещать здесь новые пирамиды, что тоже могло поспособствовать отказу от традиции.

К тому же произошли изменения и в религиозной догматике, которые отмечали строительство гробниц под землей. Ученые отмечают, что очень популярной стала концепция ночного путешествия правителя через потусторонний мир. Это требовало строительства сложных по планировке подземных гробниц.

И усыпальницы в Долине царей как раз подходили под эти требования, что тоже могло быть аргументом в пользу отказа от огромных пирамид. Интересно еще и то, что, несмотря на отказ фараонов от этих монументов, богатые лица продолжали эту практику.

Конечно же, они не могли соперничать в размерах с пирамидами древних правителей Египта, но эта практика оставалась довольно популярной. И если количество королевских пирамид достигает около 180, то частных – может быть гораздо больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, египетские пирамиды начали разрушаться из- за влияния вредных выбросов от населенных пунктов и промышленных объектов, окружающих Каир. Со временем пирамиды просто исчезнут, если ситуация не изменится в ближайшее время.