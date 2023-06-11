Скелет удивительного кото-выдро-медведя собрали впервые после десятилетий исследований

Ученым впервые удалось воспроизвести скелет удивительного животного, которое палеонтологи назвали Eoarctos vorax. Это один из древнейших родственников медведей, который был далек от того, как выглядят его современники.

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Об исследовании, продолжавшемся с 1940-х годов, ученые рассказали в Journal of Vertebrae Paleontology. Среди научного сообщества странного зверя полушутя называют кото-выдро-медведем.

Ископаемое млекопитающее, челюсти которого были обнаружены еще в 1940-х годах, дало ученым возможность понять, как группа, включающая скунсов, енотов, медведей и даже тюленей, зародилась около 32 миллионов лет назад.

Однако тайну самого эоарктоса ученые разгадывали почти 80 лет. Впервые окаменелости причудливых челюстей хищного млекопитающего неизвестного вида были обнаружены палеонтологами на ранчо Фиттерере в Северной Дакоте (США). Но другие части скелета не удавалось обнаружить следующие десятилетия. Лишь в 1982 году команда, возглавляемая палеонтологом Робертом Эмри, нашла почти полный скелет хищника.

Вместе с палеонтологом Ричардом Тедфордом им удалось установить, что животное принадлежало к группе медведевые (или арктоидеи). Дальше продвинуться в исследовании так и не удалось, поскольку Тедфорд скончался в 2011 году. Но его дело продолжили Эмри, палеонтолог Геологической службы Северной Дакоты Клинт Бойд и их коллеги.

Почти полный скелет самца Eoarctos, включавший кость пениса для определения пола животного, стал своеобразным палеонтологическим пазлом, позволившим распознать другие окаменелости того же вида.

Палеонтолог Шведского музея естественной истории Ларс Верделин, не участвовавший в новом исследовании, рассказал, что до сих пор древнейшие арктоидеи были настолько плохо изучены, что Eoarctos дает один из первых подробных взглядов на то, как эта семья млекопитающих передвигалась и вела себя в древнем ландшафте.

После того, как ученым удалось собрать полный скелет, оказалось, что Eoarctos не слишком похож на какого-либо из существующих млекопитающих. Как рассказывает National Geographic, оказалось, что по размеру он походил на енота, имел когти, как у кошачьих, которые позволяли ему лазить по деревьям, а также питался моллюсками, жившими в раковинах.

"Мы дали ему внутреннее рабочее название "кото-выдро-медведь". (Это) более странный зверь, чем палеонтологи ожидали, когда первые фрагменты челюсти стали появляться со скалы", – сказал Бойд.

Он также рассказал, что ученые раньше мало знали о том, что делали ранние арктоидеи. Вместо того чтобы быть бегунами, как первые собаки, эти животные, вероятно, были более склонны к лазанию. По крайней мере об этом свидетельствуют пропорции их тела.

Ученые предполагают, что хищник питался на земле, но мог легко забежать на дерево, если чувствовал угрозу большего хищника.

Несмотря на то, что ученым даже удалось разгадать поведение животного, они все еще ломают голову над его челюстью.

У первой обнаруженной челюсти было повреждение, в результате которого животное потеряло несколько нижних щечных зубов. Но впоследствии оказалось, что это не аномалия или несчастный случай, поскольку аналогичное повреждение было обнаружено и на других челюстях. Так что, считают ученые, животные делали что-то, что сломало их зубы.

"Отсутствие зубов и костные инфекции были очень удивительными. Если бы это был один экземпляр, я бы пожал плечами и сказал, что мы нашли уникальную особь. Но с таким обилием образцов и таким широким распространением инфекции с признаками заживления, очевидно, что это регулярно происходило с этими животными", – отметил Бойд.

Ученые предполагают, что эти животные любили лакомиться большими улитками, которые были достаточно жесткими. Но для подтверждения этой теории им необходимо выявить окаменевшие фекалии эоарктоса.

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