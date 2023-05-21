Какие существа первыми появились на Земле: ученые докопались до тайны

Жизнь на Земле начиналась с не слишком большого разнообразия убежденны ученые. И они упорно продолжают искать организм, который был первым и дал начало всему живому.

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Как пишет издание Science Alert, исследователи объявили, что нашли надежный ответ на многовековую загадку, какое многоклеточное животное впервые появилось на Земле. Долгое время на это звание претендовали губки (тип Porifera). Им отдавали первенство из-за их анатомической простоты — например, отсутствие у них нервной системы. Но новые исследования указали на другого претендента.

Новые данные свидетельствуют, что гребневики – отдаленные родственники медуз – могут быть теми самыми первыми многоклеточными. И это несмотря на то, что у них более сложная дифференцированная нервная система. Они — прекрасный пример того, что эволюция — это не прямой путь к большей сложности.

"Древнейший общий предок всех животных, вероятно, жил 600 или 700 миллионов лет назад. Трудно понять, какими они были, потому что они были животными с мягким телом и не оставили прямого следа из окаменелостей. Но мы можем использовать сравнение с живыми животными, чтобы узнать про наших общих предков", — объясняет молекулярный биолог и автор исследования Даниэль Рохсар из Калифорнийского университета в Беркли.

Выполненный ранее анализ, сосредоточенный только на последовательностях генов, дал противоречивые результаты. Одни исследователи на его основе предполагали, что первыми были все же губки, другие указывали на гребневиков.

Сравнивая расположение высококонсервативных последовательностей генов в хромосомах, биоинформатик из Венского университета Даррин Шульц с коллегами обнаружил закономерности, четко указывающие на порядок эволюционных событий между организмами. Исследователи сравнили свои недавно секвенированные геномы гребневика, двух морских губок, двух одноклеточных животных (хоанофлагелляты и амебы) и микробного паразита, связанного как с животными, так и с грибами (ихтиоспория), с другими более современными животными.

Сцепление высококонсервативных последовательностей генов, обнаруженных в той же хромосоме у всех животных, выявило очевидную закономерность. Губки и более современные животные имеют одни и те же черты редкого типа слияния и перестройки хромосом. Но этого не было у гребневиков, геномы которых устроены более подобно с геномами одноклеточных животных.

"Мы обнаружили несколько перестроек, общих для губок и животных, которые не являются гребневиками. И наоборот – гребневики напоминали неживотных. Самое простое объяснение состоит в том, что гребневики ответвились до того, как произошли перестройки", - пояснил Рохсар.

Итак, именно эти животные, скорее всего, эволюционировали первыми, а губки последовали за ними. Затем эти губки передали свое новое перепутанное расположение хромосом потомкам животных. "Нужна была некоторая статистическая детективная работа, чтобы убедиться, что это действительно четкий сигнал, а не просто случайный шум", - добавил Рохсар. По его словам, исследователи имеют дело с относительно небольшими группами генов и, возможно, миллиардом лет расхождения между животными и неживотными.

Впрочем, по его словам, данные убедительно свидетельствуют о том, что гребневики появились первыми. Альтернативная гипотеза о том, что ранее возникли губки, может подтвердиться только в случае, если множественные конвергентные перестройки произошли как у губок, так и у животных, не являющихся гребневиками, что очень маловероятно.

Новые методы, которые позволили команде разработчиков совершить это открытие, позволят точнее исследовать другие тайны эволюции в прошлом. "Отпечатки этого давнего эволюционного события все еще присутствуют в геномах животных спустя сотни миллионов лет", – говорит Шульц. Впереди учёные видят перспективу открытия того, как правильно понимать основные общие функции животных. К примеру, как они чувствуют свое окружение, как они едят и как они двигаются. -

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