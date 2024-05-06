Редкий римский додекаэдр, найденный в Англии, озадачил археологов. Фото

Обнаруженный в Великобритании римский додекаэдр стал ребусом для ученых. Ведь в текстах или изображениях той эпохи нет ни одного упоминания об этих 12-гранных полых объектах.

Совершенно изготовленный додекаэдр археологическая группа обнаружила вблизи поселка Нортон-Дисней, графство Линкольншир (Англия) в предпоследний день раскопок в июне 2023 года. Из-за временных и финансовых ограничений траншею, где его нашли, полностью не раскопали. Археологи планируют вернуться туда уже в следующем месяце, чтобы получить больше информации о загадочном артефакте, пишет ScienceAlert.

Он стал 33-м додекаэдром, найденным в Англии.

Чем он особенный

Есть несколько факторов, делающих эту находку особенной. Во-первых, размер – он считается одним из самых больших образцов в Британии. Во-вторых, высок уровень сохранения объекта.

"Наш объект находится в совершенно фантастическом состоянии. Он абсолютно невредим и не имеет никаких признаков износа", – говорит Ричард Паркер, секретарь NDAG (Археологическая группа Нортон-Дисней).

Ученый также рассказал, что додекаэдр уже начали исследовать, чтобы получить больше информации. В частности, был произведен ручной рентгенофлуоресцентный анализ (XRF), метод, используемый для анализа состава элементов. Археометаллург Джерри Макдоннелл, эксперт в области использования и производства металлов людьми в прошлом, обнаружил, что состав объекта был преимущественно смесью сплава меди (75%), олова (7%) и свинца (18%).

Додекаэдр Нортона Диснея имеет размер около 8 см в диаметре и весит 245 граммов. Он также был отсканирован с помощью 3D-сканера в сотрудничестве с Университетом Линкольна, а позже в этом году его отправят в Университет Ньюкасла для дальнейшего научного анализа.

Интересно и само место находки. Черепки глиняной посуды из нескольких траншей датируются железным веком до римского периода, что свидетельствует о длительном, непрерывном использовании этой земли.

Недалеко от места раскопок находится римская вилла, которую раскопали в 1935 году. Скелетные останки, найденные на вилле, указывают на то, что она была заселена в позднеримский период, и что это место позже использовалось для захоронений. В 1989 году металлоискатель обнаружил у римской виллы фигурку романо-британского божества-всадника, которая сейчас хранится в Британском музее.

О месте находки и самом додекаэдре еще много предстоит узнать. Траншея, где его нашли, не была полностью раскопана в 2023 году из-за временных и финансовых ограничений (NDAG полагается исключительно на пожертвования), поскольку находка была найдена в предпоследний день раскопок.

Но NDAG вернется на место в июне этого года, чтобы снова открыть несколько траншей и полностью раскопать яму, где был найден додекаэдр. Надеемся, это даст лучшее представление о том, для чего именно использовался этот участок и почему там был размещен загадочный артефакт.

Напомним, в XVIII веке около 130 додекаэдров обнаружили по всей территории бывшей Римской империи. Интересно, что большинство из них были найдены в Северной Европе и Британии, и ни один – в Италии.

Додекаэдры с виду довольно сложные, с рядом круглых отверстий и обрамляющими ручками. Чтобы их изготовить, нужен был искусный мастер. Они сделаны из сплава меди и должны стоить достаточно дорого, и это добавляет интриги.

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