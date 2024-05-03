'Проклятие фараона'. Стало известно причину смерти более 20 человек, открывших гробницу Тутанхамона в 1922 году

Исследователь Росс Феллоуз заявил, что разгадал знаменитое "проклятие фараона". Считалось, что оно убило более 20 человек, открывавших гробницу царя Тутанхамона в 1922 году.

В древнеегипетском тексте говорится: каждый, кто потревожит останки правителя – умрет "от болезни, которую не может диагностировать ни один врач". Росс Фэллоуз предположил, что за смертями стояла биологическая причина, пишет Daily Mail.

Радиоактивные гробницы?

Исследование установило, что причиной явилось радиационное отравление природными элементами, содержащими уран и токсичные отходы. Они должны были быть намеренно помещены внутрь запечатанного хранилища.

Воздействие веществ могло привести к определенным видам рака, вроде того, что унес жизни археолога Говарда Картера – первого человека, вошедшего в гробницу Тутанхамона более 100 лет назад.

Эта теория фактически доказывает, что гробница действительно была "проклята" – хотя и намеренно, биологически, а не сверхъестественным образом, как предполагали некоторые древнеегиптологи.

Картер умер в 1939 году, вероятно, от сердечного приступа после длительной борьбы с лимфомой Ходжкина, поражающей иммунную систему борющегося с микробами организма, а причиной рака считается радиационное отравление.

Лорд Карнарвон, один из тех, кто также прошел через заполненные сокровищами комнаты, умер от заражения крови через пять месяцев после открытия. Он пострадал от сильного укуса комара и заразился после пореза бритвой.

Вскоре после открытия гробницы произошел кратковременный сбой в электроснабжении, и весь свет в Каире погас. Сын Карнарвона также сообщил, что его любимая собака взвыла и внезапно упала замертво.

Другие люди, участвовавшие в раскопках, умерли от асфиксии, инсульта, диабета, сердечной недостаточности, пневмонии, отравления, малярии и рентгеновского облучения – им было за 50.

Британский египтолог Артур Вейгалл присутствовал на открытии гробницы, где он был обвинен в распространении мифа о проклятии – он умер от рака в возрасте 54 лет.

Однако надписи, найденные в других погребениях по всему Египту, свидетельствуют о том, что древние люди знали о токсинах. В тексте указывались места, которые были "запрещены" из-за "злых духов".

В исследовании, опубликованном в Journal of Scientific Exploration, объясняется, что высокие уровни радиации также были зафиксированы в развалинах гробниц Старого Царства, в двух местах в Гизе и в нескольких подземных гробницах в Саккаре.

Источником радиации, по словам Феллоуза, были два базальтовых сундука. Ученые также обнаружили "общие следы природного уровня радона в окружающих известняковых породах".

Другие исследования непосредственно измеряли радону в разных местах гробниц в Саккаре. Газ радон представляет собой промежуточный продукт распада урана с периодом полураспада 3,8 дня.

Концентрация радона в окружающей среде была определена в шести местах в руинах Саккары: Южная гробница, журналы пирамиды Джосера и туннели гробницы Серапеума.

Тысячи горшков, раскопанных под Ступенчатой пирамидой в 1960-х годах, содержали до 200 тонн неидентифицированных веществ, которые еще предстоит идентифицировать. Это позволяет предположить, что токсины были захоронены вместе с мумифицированными останками.

"Сильное излучение в развалинах гробниц, о котором сообщалось, обычно объяснялось естественным фоном от материнской породы, – поделился Феллоуз.

Однако уровни необычно высокие и локализованные, что не согласуется с характеристиками известняковой породы, а предполагает наличие какого-либо другого неестественного источника или источников.

4 ноября 1922 года группа Картера нашла лестницу, ведущую к гробнице Тутанхамона, и провела несколько месяцев, каталогизируя прихожую.

В феврале следующего года команда открыла погребальную камеру и обнаружила саркофаг.

Гробница считается одной из самых богатых, обнаруженных в истории, наполнена драгоценными предметами, которые должны помочь молодому фараону в его путешествии в потусторонний мир.

Казна погребальных вещей насчитывала 5 000 предметов, включая похоронную обувь из чистого золота, статуи, игры и удивительных животных.

Небольшой размер погребальной камеры Тутанхамона, учитывая его место в истории Египта, годами ставил экспертов в тупик.

Картеру и его команде понадобилось 10 лет, чтобы очистить гробницу сокровищ.

Таинственный больной мальчик

Мальчик-царь был египетским фараоном 18-й династии и правил между 1332 и 1323 годами до нашей эры.

Он был сыном Ахенатена и сошел на трон в возрасте девяти или десяти лет. Став царем, Тутанхамон женился на своей сводной сестре Анхесенпаатен. Умер в возрасте около 18 лет, и причина его смерти неизвестна.

Однако у молодого короля были проблемы со здоровьем из-за того, что его родители были братом и сестрой. Реконструкция его лица и тела дала миру представление о том, какие болезни он мог перенести.

Царь Тутанхамон имел зубы быка, косолапость и девичьи бедра, согласно с подробным исследованием останков древнеегипетского фараона. Вместо гонки на колесницах, Тутанхамон передвигался на палках, говорят исследователи.

"Виртуальное вскрытие", состоявшее из более 2 000 компьютерных сканирований, было проведено в тандеме с генетическим анализом семьи Тутанхамона, подтверждающего доказательства того, что его родители были братом и сестрой.

Ученые считают, что из-за этого он получил физические изъяны, вызванные гормональным дисбалансом. Семейная история также могла привести к его преждевременной смерти в подростковом возрасте.

Разные мифы предполагают, что он был убит или попал в аварию на колеснице, поскольку в его черепе и других частях скелета были обнаружены переломы.

Но недавно ученые предположили, что фараон мог умереть от наследственной болезни, поскольку только один из переломов предстал перед его смертью – а его косолапость сделала бы невозможным гонки на колесницах.

Хутан Ашрафян, преподаватель хирургии в Имперском колледже Лондона, сказал, что несколько членов семьи, похоже, страдали от недугов, которые можно объяснить гормональным дисбалансом.

Доказательства физических ограничений Тутанхамона также подтверждаются 130 использованными тростями, найденными в его гробнице.

Ранее OBOZ.UA писал, каким на самом деле был Тутанхамон – ученые раскрыли загадку века и выяснили, что информация о болезнях древнеегипетского юноши не совсем соответствует действительности.

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