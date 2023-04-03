Растения умеют "пищать": ученые совершили сенсационное открытие об ультразвуке
Долгое время растения считались организмами, которые могут выражать стресс только по таким признакам, как ухудшение состояния, вибрации, выделение летучих соединений или электрические сигналы. Однако, как выяснили исследователи из Университета Тель-Авива, на самом деле представители растительного царства способны также "разговаривать" – издавать звуки, сигнализирующие об определенных проблемах, и даже имеют дифференциацию этих звуков.
Результаты работы учёные опубликовали в журнале Cell. Согласно им, растения издают звуки в ультразвуковом диапазоне. Зарегистрировать их можно на расстоянии – при исследовании этим занимался алгоритм машинного обучения. Выяснилось, что о стрессе от засухи или механическом повреждении и т.д. извещали разные сигналы.
Чтобы установить это, ученые использовали два чувствительных микрофона, способных улавливать ультразвук в диапазоне 20-150 килогерц. Подопытными растениями выступили томаты и табак. Их помещали в акустически изолированные камеры, а там либо долго не подливали, вызывая стресс засухи, либо повреждали через срезание стебля. Над контрольной группой не проводилось никаких манипуляций.
В результате удалось зафиксировать разные типы звуков, зависевших от состояния растения. Так те организмы, которые подвергали неблагоприятному воздействию, выдавали больше ультразвуковых сигналов, чем те, которые попали в контрольную группу. Далее алгоритм проанализировал эти сигналы и научился различать их.
Ученые утверждают, что их открытие может оказать значительное влияние на развитие сельского хозяйства и экологии. Например, засуху можно обнаруживать раньше – на стадии, когда растения только начинают издавать звуки, а не болеть и погибать, что плохо влияет на урожай. Кроме того, это должно помочь экологам в изучении различных процессов и явлений в разных экосистемах – от больших лесов до хозяйственных насаждений.
В дальнейшем исследователи планируют изучить механизм образования ультразвуковых сигналов в растениях. А также больше узнать о функциональной роли этих звуков в разных ситуациях. Так они надеются лучше изучить взаимодействие растительного мира с окружающей средой. Это поможет разработать новые методы увеличения урожайности и сохранения экологии.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал об открытии ученых относительно горных лесов, которое может угрожать всему человечеству.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.