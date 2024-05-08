Раскрыта тайна смерти Бетховена: он действительно отравился свинцом, но умер не от этого

Людвик ван Бетховен болел желтухой и умер, вероятно, от заболевания печени, вызванного инфекцией гепатита В. Его состояние здоровья ухудшили злоупотребление алкоголем и генетика.

Об этом свидетельствует обнаруженная многовековая прядь волос, а также передовые технологии геномного секвенирования, пишет Science Alert. Таким образом, ученые развенчали давнюю теорию о том, что композитор умер от отравления свинцом.

Зато исследователи до сих пор не уверены в том, что именно повлекло за собой его желудочно-кишечные проблемы, а также потерю слуха, которая прогрессировала на протяжении жизни.

Бетховен был очень озадачен ухудшением слуха и упорно работал, чтобы создать гениальные оркестровые симфонии. В то же время, глухота заставила его прекратить концертные выступления.

Теперь новое исследование двух прядей, ранее подтвержденное как собственные волосы Бетховена, подтвердило, что композитор действительно страдал от последствий отравления свинцом. Но его влияния было недостаточно, чтобы убить композитора.

"Такие уровни свинца обычно ассоциируются с желудочно-кишечными и почечными заболеваниями и снижением слуха, но не считаются достаточно высокими, чтобы быть единственной причиной смерти", – пишут исследователи.

Воздействие свинца на Бетховена легко объяснить привычкой пить из свинцовых сосудов и медицинскими процедурами с применением свинца во времена Бетховена.

Измерение уровня свинца в волосах может быть неудачным показателем концентрации в крови. Есть другие возможности, которые могли бы объяснить потерю слуха Бетховена.

Генетический анализ 2023 показал, что Бетховен также имел несколько маркеров, связанных с волчанкой – редким заболеванием, которое иногда может привести к потере слуха.

Историки медицины также интересовались, срослись ли кости среднего уха Бетховена вместе, что случается при состоянии, которое называется отосклероз. Но генетические причины отосклероза еще не известны, поэтому это остается открытой тайной, которую можно просмотреть, если генетические связи будут обнаружены в будущем.

Ранее OBOZ.UA писал о завещании Бетховена, в котором величайший немецкий композитор просил выяснить причины его болезней.