Ученые провели ДНК-анализ волос Бетховена и выяснили причину его болезней

Ученые провели экстракцию ДНК из локонов волос Людвига ван Бетховена. Они стремились выяснить причины заболевания композитора и потери им слуха.

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Об этом пишет Science Alert. Бетховен сам просил выяснить причины его болезни.

"После кончины Людвига ван Бетховена в 1827 году, его друзья обнаружили завещание, в котором композитор просил своих братьев разобраться в причинах его заболеваний. Чуть менее чем через два столетия команда исследователей решила исполнить последнее желание музыканта и проанализировала ДНК, извлеченную из его волос", – говорится в сообщении.

Главная цель исследования – обнародовать причины болезни композитора.

"Основной целью нашего исследования было разъяснить проблемы со здоровьем Людвига ван Бетховена, включая прогрессирующую потерю слуха, начавшуюся в 25 лет и приведшую к тому, что он полностью оглох к 1818 году", – пояснил биохимик Йоханнес Краузе, работающий в Институте Макса Планка.

Согласно результатам ДНК-экспертизы, с большой вероятностью Людвиг ван Бетховен скончался от гепатита В, который прогрессировал в связи с употреблением алкоголя и других заболеваний.

Кроме проблем со слухом, композитор страдал от сильных болей в животе и хронических эпизодов диареи. Однако причина его глухоты и проблем желудочно-кишечного тракта остается неизвестной.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря 1770 года считается днем рождения Людвига ван Бетховена - немецкого композитора, которого по праву считают величайшим творцом всех времен. Его творчество относят как к классицизму, так и к романтизму; на самом же деле оно выходит за рамки подобных определений: сочинения Бетховена - прежде всего выражение его гениальной личности.

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