Раскрыта тайна граффити в Помпеях с изображением гладиаторов: их рисовали 5-летние дети. Фото

Археологи обнаружили гравюры, сделанные древесным углем, на стене внутреннего двора в Помпеях, итальянском городе, разрушенном извержением Везувия в 79 году нашей эры. Примитивные эскизы, которым, по мнению экспертов, около 2000 лет, изображают людей с копьями и щитами, борющимися с дикими животными и друг с другом.

Такие кровавые сцены были типичны для амфитеатра Помпеи и часто включали драки насмерть. Считается, что дети рисовали их после наблюдения за римскими бойцами, потому что были эмоционально удивлены увиденным, пишет MailOnline.

Последние открытия в Помпеях были сделаны во время раскопок на Insula dei Casti Amanti, комплексе зданий к западу от города. Тот факт, что рисунки были сделаны достаточно близко к полу и довольно примитивны по стилю, говорит о том, что они сделаны детьми.

"Мы пришли к выводу, что скорее всего рисунки гладиаторов и охотников были сделаны на основе прямого видения, а не из графических моделей. Вероятно, кто-то из игравших на этом дворе детей был свидетелем драк в амфитеатре", – комментирует Габриэль Цухтригель, директор Археологического парка Помпеи.

Дети увидели крайнюю форму зрелищного насилия, которое могло также включать казни преступников и рабов. У фигурок руки и ноги выходят непосредственно из головы – стиль рисования, характерный и для современных детей.

В некоторых сценах мужчины словно борются с четырехлапыми животными, которых считают дикими кабанами. Также изображены две фигуры, играющие с мячом, сцену бокса (изображающая одного из двух лежащих на земле боксеров) и маленькие руки, которые, вероятно, были контурами собственных рук детей, написанных углем.

Известно, что Insula dei Casti Amanti находился недалеко от амфитеатра Помпеи, известного тем, что здесь проходили гладиаторские сражения, прежде чем его похоронило извержение Везувия. Это место теперь открыто для посетителей, которые могут ходить над останками благодаря недавно построенной подвесной системе дорожек.

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