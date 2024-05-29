Стало известно, почему косатки нападают на лодки и топят роскошные яхты. Неожиданные результаты исследования

В последние годы косатки регулярно таранят и топят роскошные яхты в европейских водах. Ученые пытались выяснить, чему эти умные, социальные животные научились этому новому разрушительному трюку.

Результаты исследования показали, что такое поведение не связано с борьбой за территорию и агрессией. Правда в том, что скоординированные атаки на корабли являются, вероятно, шутливой модой среди скучающих подростков-косаток, пишет The Washington Post.

С 2020 года члены небольшой группы косаток врезались в по меньшей мере 673 судна у берегов Португалии, Испании и Марокко, в результате чего некоторые из них затонули. Испанское и португальское правительства поручили группе экспертов определить, что заставило китов вести себя так агрессивно и как это остановить.

После лет исследований команда биологов, чиновников и представителей морской промышленности обнародовала свои выводы о том, почему у одной конкретной группы косаток Orcinus развилось это разрушительное поведение. И оказывается, косатки – особенно дети и подростки – просто хотят повеселиться. Отчет показывает, что сочетание свободного времени, любопытства и природной игривости привело к тому, что молодые косатки переняли эту "тенденцию" натыкаться на лодки, потому что просто хотят развлечься, а в огромных – и довольно пустых – открытых водах лодки являются первоклассными игрушками.

Это выглядит как игра. Очевидно, это очень опасная игра, в которую они играют. Но это игра", – сказала Наоми Роуз, старший научный сотрудник Института защиты животных, которая являлась частью рабочей группы.

Интересная игра для косатки, которая является опасной и пугающей для людей на лодке, как показывает это видео из The Ocean Race в 2023 году.

В большинстве случаев, как обнаружили ученые, приближающиеся к лодкам косатки происходят из группы примерно из 15 китов, преимущественно молодых. Обычно они приближаются медленно, словно хотят просто удариться носом и головой о руль. Но даже молодые косатки имеют среднюю длину от 2 до 4,5 метров, поэтому рули часто повреждаются или разрушаются, когда их киты касаются.

"В поведении животных нет ничего, что указывает на то, что они агрессивны. Когда они играют с рулем, они не понимают, что они могут повредить руль и что повреждение руля повлияет на людей. Это более игриво, чем намеренно", – сказал Алекс Зербини, возглавляющий научный комитет Международной китобойной комиссии, глобального органа, занимающегося сохранностью китов, и также являющийся членом рабочей группы.

Пока непонятно, почему косаток привлекают руля или как они вообще ими увлеклись. Тем не менее, Зербин считает, что все могло начаться с одной интересной молодой косатки, которая, возможно, была в восторге от пузырьков вокруг подвижного корабля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что выглядит самое высокое место на Земле, где живут люди, и с какими проблемами они сталкиваются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!