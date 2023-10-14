Раскрыта еще одна тайна 'Моны Лизы': ученые узнали об эксперименте да Винчи

Несмотря на то, что знаменитой "Моне Лизе" итальянского гения Леонардо да Винчи уже более 700 лет, картина до сих пор открывает исследователям свои тайны. Недавно проведенный новый рентгеновский анализ шедевра показал, что художник рисовал его на экспериментальном базовом слое, который носит поэтическое название "медовое золото".

Как пишет издание Mail Online, обнаружить это помог метод под названием синхротронная рентгеновская дифракция. С его помощью исследователи смогли рассмотреть молекулярную структуру крошечной частицы слоя краски, взятого с культового полотна. И под поверхностью картины они обнаружили следы базового покрытия, которое, вероятно, являлось чем-то новым для той эпохи. В него входил оранжевый порошок оксида свинца, смешанный с маслом, вероятно, льняным или ореховым. Частицы вещества нашли непосредственно над тополевой доской, на которой написан портрет.

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Вещество под названием плюмбонакрит уже в 17 веке стали широко использовать в своих работах голландские художники. В частности, ею пользовался Рембрандт. Сейчас ее используют автопроизводители для придания красным и оранжевым спортивным авто яркости.

По словам исследователей, эксперименты с материалами для рисования были полностью в духе да Винчи. Каждая его картина технически совершенно отлична от остальных. "Интересно видеть, что действительно существует особая технология обработки первого слоя "Моны Лизы", – поделился Виктор Гонсалес, химик из главного исследовательского центра Франции, Национального центра научных исследований (CNRS), он был ведущим автором новой работы по изучению картины. Гонсалес ранее работал также над полотнами Рембрандта и других художников. Результат своего исследования он и его коллеги опубликовали в Журнале Американского химического общества.

Ученые считают, что средство на основе свинца Леонардо использовал, чтобы загустить и быстрее высушить краску, когда он начал свою работу над "Моной Лизой". Это позволяет им предположить, что изобретательный художник находился в особо упорном поиске новаторских средств и методов, когда работал над шедевром, который стал его визитной карточкой.

Чтобы сделать это открытие, ученые сняли с верхней правой части картины фрагмент краски размером не больше диаметра человеческого волоса. Ученые изучили его атомную структуру, используя рентгеновские лучи в синхротроне. Это позволило им глубже понять химический состав краски и других средств, используемых да Винчи. Им впервые удалось подтвердить предположение, что художник мог использовать для создания картин плюмбонакрит. Считается, что Леонардо растворил порошок оксида свинца оранжевого цвета в льняном или ореховом масле, и нагревал смесь, пока не получил густую пасту, способную к быстрому высыханию. Средство, которое изготовляют таким образом, имеет красивый золотистый цвет и по консистенции похоже на мед.

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