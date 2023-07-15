Радиосигналы из дальних галактик оказались эхом мощных взрывов: ученые разгадали тайну

Быстрые радиовсплески (или радиосигналы) из далеких галактик, над которыми долгое время ломали голову ученые, как оказалось, возникали в результате мощных взрывов. Разгадать тайну помогло стечение обстоятельств.

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Как рассказывает Universe Today, астрономы смогли связать два не связанных между собой явления: быстрый радиовсплеск и изменение скорости вращающегося магнетара.

Происхождение быстрых радиовсплесков, которые являются вспышками радиоэнергии и длятся менее секунды, долгие годы озадачивало ученых. Поскольку они были обнаружены в далеких галактиках, было очевидно, что это какие-то невероятно энергичные события. Но установить их подлинное происхождение не казалось реальным, поскольку ни одного такого быстрого радиовсплеска не было обнаружено в рамках нашей галактики.

Однако случайное стечение обстоятельств помогло ученым найти виновников происшествия. Речь идет о том, что исследователи одновременно зафиксировали быстрый радиовсплеск, а также сбой в работе магнетара.

Магнетары – это особый вид пульсаров, в которых быстро вращаются нейтронные звезды. Свое название космический объект получил благодаря тому, что молодые нейтронные звезды могут иметь сильнейшие магнитные поля – самые сильные во всей Вселенной. Поэтому эти супернамагниченные нейтронные звезды получили название: магнетары.

Магнетары вращаются с очень точной скоростью, которая, правда, может внезапно изменяться, замедляясь или возрастая. Одно из таких отклонений в скорости было зафиксировано примерно в то же время, когда был сгенерирован быстрый всплеск.

Однако оставалась проблема в том, чтобы установить, почему именно происходят оба явления – и изменение скорости магнетара, и радиовсплеск. Оказалось, что первоисточником этого являются астероиды. Считается, что они широко распространены вокруг магнетаров, которые являются остатками гигантских звезд.

По сценарию, просчитанному исследователями, время от времени астероид может пролететь слишком близко к своему магнетару и попасть в ловушку мощной гравитационной силы. В результате астероид может быть разорван на части, а его разрушение, в зависимости от обстоятельств – либо ускоряет магнетар, либо замедляет его.

Обломки астероида попадают в чрезвычайно сильные магнитные поля и приводят к хаосу, в результате которого магнитные поля сплетаются, а затем высвобождают накопленную энергию в виде быстрого всплеска.

Ученые отмечают, что этот сценарий вполне правдоподобен и показывает, что даже такие маленькие объекты Солнечной системы, как астероиды, могут приводить к очень сильным столкновениям и взрывам.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что NASA зафиксировало сверхмощный взрыв, всколыхнувший весь космос.

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