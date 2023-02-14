Пять стран мира смогут пережить ядерный апокалипсис и спасти человечество: исследование ученых

На фоне непрекращающихся ядерных угроз, которыми горячие головы страны-агрессорки России разбрасываются в сторону стран Запада, поддерживающих Украину, ученые пытаются понять, есть ли у человечества шанс спастись в случае реальной эскалации. И пока одни изучают, где лучше спрятаться от мощного взрыва, другие пытаются вычислить, представители каких стран будут иметь самые высокие шансы пережить "ядерную зиму".

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В научном журнале Risk Analysis опубликовано исследование ученых, назвавших пять стран мира, которые с высокой вероятностью смогут пережить последствия ядерной катастрофы. "Ядерная зима", как считают ученые, может начаться не только после широкомасштабной ядерной войны, но и в результате извержения супервулкана или падения астероида.

"Ядерная зима" – это длительное и сильное глобальное климатическое похолодание, с распространенными огненными бурями, которые будут блокировать прямой солнечный свет, что может привести к широкомасштабному неурожаю и голоду.

"Некоторые островные государства Южного полушария могут пережить серьезную катастрофу, связанную с уменьшением солнечного сияния, такую как "ядерная зима", и будут иметь все возможности, чтобы помочь перезагрузить потерпевшую крах человеческую цивилизацию", – говорится в исследовании.

Согласно данным ученых, Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Соломоновы Острова и Вануату выглядят наиболее устойчивыми к резкому уменьшению солнечного света, которое может быть вызвано последствиями глобальной катастрофы.

Исследователи пишут, что даже при самом пессимистическом сценарии по всей планете, вероятно, останутся небольшие группы людей, которые выживут.

"Причем живущие в наиболее устойчивых странах будут иметь наибольшие шансы избежать доиндустриального коллапса", – отмечают ученые.

Однако риски есть и для них, поскольку цивилизация в этих странах может не устоять, ввиду возможных проблем с энергоснабжением, отсутствия торговли с другими странами и производства собственных компонентов, необходимых для выживания. Поэтому им следует подготовиться к вероятности худшего сценария.

"Такие острова, как Новая Зеландия, часто очень зависят от импорта очищенного жидкого топлива, им может не хватать энергетической самодостаточности и они склонны к сбоям и дефициту критически важных товаров", – пояснил один из авторов исследования профессор Ник Уилсон из Университета Отаго в Веллингтоне (Новая Зеландия).

Также он отметил, что у островного государства могут возникнуть проблемы из-за нехватки запасных частей для сельскохозяйственной и пищевой техники, которые она сейчас импортирует.

В своем исследовании они поставили в условия "ядерной зимы" 38 островных стран, чтобы понять, как они справятся со снабжением калорийными продуктами питания. Исследование показало, что некоторые страны смогли бы обеспечить себя достаточным количеством пищи, в то время как другие просто не смогли бы справиться из-за "коллапса промышленности и социального функционирования".

Среди справившихся стран – Новая Зеландия, Австралия, Исландия, Соломоновые острова и Вануату.

"Австралийский буфер продовольствия является гигантским – с потенциалом прокормить многие десятки миллионов дополнительных людей", – отметили авторы исследования.

"Но это не plug-and-play. Необходимо осуществить значительный объем стратегического планирования, причем в течение длительного периода времени, но это планирование будет иметь преимущества в борьбе с широким спектром экстремальных рисков", – отметил доктор Мэтт Бойд из Adapt Research, который также работал над исследованием.

Бойд добавил, что пока публично неизвестно ни о каком плане, разработанном той или иной страной, который мог бы помочь спасти человечество на случай глобальной катастрофы.

Они также предупреждают, что многие страны окажутся в нестабильном положении во время такой катастрофы. К примеру, Китай, Россия и Соединенные штаты могут увидеть падение производства продовольствия до 97% согласно модели "ядерной зимы" и будут вынуждены полагаться на новые технологии производства продуктов питания.

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