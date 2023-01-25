Человечество еще больше приблизилось к концу света: Часы Судного дня показывают 90 секунд до полуночи. Видео

Человечество на грани конца света. Стрелки Часов Судного дня перевели и теперь они показывают 90 секунд до полуночи.

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Об этом сообщает американский Бюллетень ученых-атомщиков. Он переустанавливал минутную стрелку Часов Судного дня 25 раз с момента их появления в 1947 году (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На 100 секунд до полуночи Часы Судного дня были установлены с 2020 года. В этом году часы были переведены вперед из-за российского вторжения в Украину и повышенного риска ядерной эскалации", – сказано в заявлении Бюллетеня.

Также в Бюллетене говорится, что в продвижении Часов Судного дня играют роль, в том числе последствия изменения климата, "неослабевающая" дезинформация в Интернете и постоянная угроза вспышек инфекционных заболеваний.

Президент и исполнительный директор Bulletin Рэйчел Бронсон заявила, что решение перевести часы ближе к полуночи далось нелегко.

"Мы живем во времена беспрецедентной опасности, и часы Судного дня отражают эту реальность. Правительство США, его союзники по НАТО и Украина имеют множество каналов для диалога, мы призываем лидеров изучить их все в полной мере, чтобы повернуть время вспять", – сказала она.

Совет по науке и безопасности Бюллетеня собирается два раза в год, чтобы обсудить текущие события и определить, нужно ли сбрасывать часы. В состав совета входят несколько ученых и специалистов в области ядерных технологий и климатологии. Чтобы определить время часов, доска смотрит на данные, такие как количество ядерного оружия в мире, количество углекислого газа в атмосфере, кислотность океанов и скорость повышения уровня моря.

Ученые подчеркивают, что часы не являются инструментом прогнозирования и они не предсказывают будущее. Но вместе с этим, являются символом угрозы человечеству.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущая Катя Осадчая рассказала украинцам о "часах судного дня". По ее словам, это шкала ядерной угрозы для мира, которая была запущена учеными в 1947 году. Чем меньше минут до 12, тем больше опасность. Звезда была обеспокоена тем, что наивысшая угроза атаки такого рода на тот момент составляла 100 секунд до 12.

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