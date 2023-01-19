Как спастись во время ядерного взрыва: результаты эксперимента

Ядерная бомба – одно из самых страшных изобретений человечества, ведь ее разрушительная сила почти не оставляет надежды на спасение. Все, что находится слишком близко к эпицентру взрыва, мгновенно испаряется, а радиация может представлять серьезную угрозу даже на расстоянии. Но и оказавшиеся на достаточном расстоянии могут пострадать из-за взрывной волны, которая будет настолько сильной, что будет поднимать людей в воздух. Но не все так безнадежно.

Видео дня

Физики Университета Никосии на Кипре провели эксперимент, чтобы определить самые безопасные места в здании, чтобы спастись при ядерном взрыве и его последствиях. Как отмечает Eurecalert, результаты исследования были опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Для эксперимента был смоделирован взрыв типовой межконтинентальной баллистической ракеты мощностью 750 килотонн тротилового эквивалента.

Им удалось установить, что в зоне умеренного поражения ударная волна после взрыва будет способна разрушить некоторые здания и ранить оказавшихся на улице людей. Более крепкие постройки, такие как бетонные конструкции, смогут устоять. Однако это не значит, что бетонные дома – хорошее место для того, чтобы спрятаться, ведь даже там есть слабые места.

"До нашего исследования опасность для людей, находящихся внутри железобетонного сооружения, выдерживающего взрывную волну, была непонятна. Наше исследование показывает, что высокие скорости ветра остаются значительной опасностью и все еще могут привести к серьезным травмам или даже смертельным последствиям", – сказал один из авторов исследования Димитрис Дрикакис.

Согласно результатам исследования, просто находиться в крепком здании недостаточно, чтобы избежать риска. Тесное пространство может увеличить скорость ударной волны, способной отбиваться от стен и огибать углы. В худших случаях это может привести к возникновению силы, которая в 18 раз превышает вес человека.

Другой участник исследования Иоаннис Коккинакис отметил, что самыми опасными местами в помещении, которых следует избегать, являются окна, коридоры и двери.

"Люди должны держаться подальше от этих мест и немедленно найти укрытие", – пояснил исследователь.

По его словам, даже если вы находитесь в комнате, в которой стена с окнами обращена к эпицентру взрыва, есть шанс уберечься от ударной волны. Для этого нужно расположиться по углам стены, которая примет на себя ударную волну.

Авторы исследования также отметили, что время между взрывом и приходом ударной волны составляет лишь несколько секунд, поэтому в такой момент способность действовать быстро критически важна.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как в СССР тайные ядерные учения обрекли 55 тысяч человек на мучительную смерть.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.