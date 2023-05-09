'Головастик из ада', наводивший ужас на Земле задолго до динозавров, впервые показал свою морду

Ученым впервые за почти столетие исследований удалось реконструировать череп Crassigyrinus scoticus (в переводе – толстый головастик) – животное, похожее на современных крокодилов и 330 миллионов лет назад являющееся одним из самых страшных хищников. Ученые неофициально называют его головастиком из ада.

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Об исследовании, которое позволило воспроизвести внешний вид Crassigyrinus scoticus, говорится в научном журнале Journal of Vertebrate Palaeontology. Свою работу исследователи посвятили профессору и палеонтологине-первооткрывательнице Дженни Клак, которая совершила революцию в понимании людьми эволюции ранних тетрапод. Клак тоже была соавторкой исследования, но скончалась в 2020 году.

Проблема с воспроизведением внешнего облика древнего хищника заключалась в том, что почти все найденные фрагменты его скелета находились в очень плохом состоянии.

Crassigyrinus – относится к группе четвероногих животных, которые были одними из первых, вышедших из воды на сушу. Однако, когда другие животные открыли для себя новый мир, предки Crassigyrinus либо вернулись в воду, либо вообще никогда не выходили на сушу. Так появился хищник, живший в каменноугольных болотах на территории современной Шотландии и в некоторых частях Северной Америки.

"Эти животные сохранились в мелкозернистой породе, которая обеспечивает отличный контраст при компьютерном сканировании. К сожалению, она не обеспечивает большой структурной целостности, поэтому, когда на поверхность Crassigyrinus накопилось больше материала, он раздавил окаменелости", – рассказала доктор Лаура Порро из Университетского колледжа Лондона.

Это привело к тому, что на руках у ученых было много костей одного существа, но восстановить его целостный вид было довольно сложно. Как пишет SciTechDaily, несмотря на то, что некоторые найденные образцы были достаточно целостными, они были либо деформированы, либо сломаны. Поэтому ученые потратили много времени, чтобы просто понять, что и с чем соединялось.

Несмотря на это ученым удалось установить, что речь идет о четырехлапом, низкорослом существе. Споры не утихали только относительно того, каким на самом деле был череп существа.

Порро рассказывает, что ученые предположили, что животное имело узкий и высокий череп, как у мурены. Такое предположение было сделано на основе образца в Эдинбурге, который был сплюснут из стороны в сторону.

"Однако, когда я попыталась имитировать эту форму с помощью цифровой поверхности с компьютерной томографии, это просто не сработало. Не было никакого шанса, что животное с таким широким небом и таким узким сводом черепа могло иметь такую голову", – пояснила исследовательница.

Последующие попытки восстановить реальный вид существа привели к получению черепа, похожего по форме на череп современного крокодила.

"С огромными зубами и мощными челюстями, позволяющими ему съедать практически все, что случалось на пути", – рассказала Порро.

Настоящий вид черепа удалось восстановить благодаря компьютерной томографии четырех образцов Crassigyrinus.

"После того, как мы идентифицировали все кости, это походило на сборку 3D-пазла", – рассказала доктор.

Она отметила, что, поскольку отсканированные образцы имели сломанные, но не деформированные куски, череп удалось реконструировать с высокой степенью достоверности.

Ученым также удалось узнать и некоторые особенности этого существа.

Исследователи вполне убеждены, что, несмотря на название, толстый головастик был опасным хищником.

Размеры его тела достигали 2-3 метров, что было достаточно большим для того времени. Порро считает, что поведение Crassigyrinus было похожим на современных крокодилов, поэтому он скрывался в мутной воде, нападая на других животных, у которых не было никакого шанса на побег, учитывая мощную челюсть "головастика".

У существа были большие глаза, а также боковые линии на теле, позволявшие улавливать вибрации в воде.

Также в передней части морды была обнаружена загадочная щель, о применении которой ученые не догадываются, но предполагают, что это было признаком того, что у существа были и другие органы чувств.

"Ноздри были в других местах, поэтому было много предположений относительно того, чем могло быть это отверстие", – пояснила Порро.

Одна из версий заключается в том, что это отверстие помогало существу обнаруживать электрические поля или различные химические вещества, как это могут делать сейчас некоторые рыбы и змеи.

Ученые не могут быть уверены в этом вопросе, поскольку ни одно из живых существ "не является столь близким родственником Crassigyrinus, чтобы знать точно".

"Очевидно, что эти животные обладали очень хорошо развитыми органами чувств, поэтому вполне логично, что у них мог быть еще один орган чувств в передней части морды", – резюмировала ученая.

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