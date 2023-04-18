Странного доисторического монстра ошибочно считали утерянным звеном эволюции: что узнали ученые

Ученым, вероятно, удалось разгадать тайну загадочного животного монстра Талли (Tullimonstrum gregarium), существовавшего на Земле около 300 миллионов лет назад. Его удивительная анатомия 70 лет ставила ученых в тупик.

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О новом исследовании ученые рассказали в журнале Palaeontology. Раньше споры шли о том, был ли Tullimonstrum позвоночным животным или нет. Некоторые ученые даже считали, что он является утерянным звеном эволюции между беспозвоночными и позвоночными. Однако сейчас, похоже, в этом споре можно ставить точку.

Монстр возрастом 300 млн лет

Впервые окаменевшие остатки неизвестного тогда существа были обнаружены Фрэнсисом Талли в 1950-х годах, когда он занимался охотой на окаменелости. Находка была сделана в месте, известном как Мазон-Крик Лагерштетт в американском штате Иллинойс .

Этот 15-сантиметровый морской монстр оказался загадкой для ученых, 70 лет споривших о его месте в классификации живых существ, поскольку монстр Талли был мягкотелым.

После десятков лет исследований в 2016 году группа американских ученых заявила, что Tullimonstrum был позвоночным животным, похожим на циклостомы (безчелюстные рыбы, такие как минога). По их мнению, он также был утерянным звеном в эволюционной истории ранних позвоночных.

Вокруг этой теории бушевали споры, но поставить точку к этому времени никто так и не смог.

3D-исследование обличает правду

Теперь же команда ученых из Японии, которая провела 3D-исследование более 150 окаменевших монстров Талли и более 70 других разнообразных окаменелостей животных из Мазон-Крик, считает, что нашла окончательный ответ, убедительно свидетельствующий о том, что он не был позвоночным животным.

"Мы считаем, что тайна беспозвоночного или позвоночного животного решена", – сказал научный сотрудник Национального музея природы и науки (Япония) Томоюки Миками.

Он считает, что гипотеза о позвоночном монстре Талли "несостоятельна".

"Важнейшим моментом является то, что монстр Талли имел отходившую от туловища сегментацию в области головы. Эта характеристика не известна ни в одной позвоночной линии, что свидетельствует о непозвоночном родстве", – подчеркнул ученый.

Однако, после решения одной проблемы, перед учеными предстала другая: теперь им необходимо понять, к какой группе организмов принадлежит монстр.

Пока они предполагают, что речь идет о непозвоночных хордовых (как рыбоподобные животные, известные как ланцетники) или о каком-то виде протостомы (разнообразная группа животных, содержащая, например, насекомых, круглых червей, дождевых червей и улиток) с радикально измененной морфологией.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что ученым удалось обнаружить скелет ранее неизвестного вида крылатого существа, которому 52 миллиона лет.

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