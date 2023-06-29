Прибыла из далекого космоса? В Солнечной системе может скрываться 'планета-мошенница' и речь не о Нибиру

Вселенная скрывает много тайн. Недавно международная группа исследователей смоделировала раннюю Солнечную систему и сделала поразительное предположение. Ученые озвучили вероятность того, что в нашей галактике когда-то существовала (или существует и сейчас ) девятая планета – и речь совсем не о Нибиру.

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Одно или несколько небесных тел, которые по размерам вполне могли бы оказаться планетами, остановились в облаке Оорта – на огромной совокупности ледяных объектов, которые по данным NASA находятся на расстоянии от нескольких сотен миллиардов до нескольких триллионов миль от солнца. Детали рассказало издание Live Science.

Сегодня гипотеза о Планете X в большинстве своем считается дискредитированной. Однако это не помешало астрономам искать планету в дальних уголках галактики.

Ученые высказывают гипотезу, что Солнечная система активно формировалась примерно 4,5 миллиарда лет назад. В то время большие куски космического мусора, иногда даже гигантских размеров, могли быть отброшены настолько далеко от Солнца, что полностью избежали гравитации.

Эти небесные тела можно условно назвать "планетами-изгоями". Существует вероятность, что они до сих пор бродят в далеких галактиках. Однако шанс того, что одна из них когда-то сформировалась в Солнечной системе, а затем оказалась в облаке Оорта ничтожно мал – всего 0,5%.

Есть и другая гипотеза: "планета-мошенница", похожая на Нептуна из другой галактики, была захвачена гравитацией Солнца. Вероятность этого предположения составляет около 7%, и даже если это так, объект находится слишком далеко, чтобы воздействовать на орбиту Нептуна.

Исследователи считают, что облако Оорта предположительно состоит из набора меньших ледяных объектов. Однако, учитывая размер и расстояние к Оорте, человечество пока не может узнать наверняка там скрывается.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ученые обнаружили невероятное доказательство, что в нашей Солнечной системе может существовать скрытая Суперземля.

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