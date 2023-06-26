Почему у пожилых людей особый запах тела: научное объяснение

Пожилые люди обладают специфическим запахом тела – и мы бы соврали, если бы заявили, что никогда этого не замечали. Ученые доказали: это совершенно естественный запах, причиной которого не является неправильная или недостаточная гигиена.

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Объяснение достаточно простое – кожные железы с возрастом разрушаются. Почему у пожилых людей особый запах тела, рассказало издание Twisted Sifter.

С возрастом кожные железы начинают изнашиваться. Запах пожилых людей связан с веществом под названием 2-ноненал (2-nonenal). Соединение образуется в результате окислительного распада химических веществ.

В 2000 году японские исследователи заявили, что уровень 2-ноненала у пожилых людей увеличивается в разы. Процесс начинается со зрелого возраста: ученые обнаружили повышенный уровень концентрации соединения даже на одежде сорокалетних людей. Кроме того, было отмечено наличие большего количества ненасыщенных жирных кислот омега-7, что, вероятно, тоже усиливает аромат. Самый пожилой 75-летний испытуемый производил в 3 раза больше 2-ноненала, чем люди среднего возраста.

Таким образом, источник специфического запаха был обнаружен, однако до сих пор ученые не уверены, почему запах становится более концентрированным с возрастом. Это может быть связано с возрастными изменениями метаболизма или изменениями в других химических секрециях.

Кстати, интересным в исследовании оказался один факт. Когда людей просили оценить запахи тела, не зная источника, большинство опрашиваемых определило запахи стариков менее интенсивными и неприятными, чем запахи молодых людей.

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