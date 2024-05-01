Почему Солнечная система не может иметь два солнца: опровергаем 'теорию заговора'

В соцсети опубликовали очередную псевдонаучную "сенсацию" – на этот раз о существовании двух светил. Корреспонденты утверждают, будто второе Солнце "прячется" за первым и приводят доказательство: световая дымка, которую иногда можно увидеть вокруг звезды.

На самом деле это результат атмосферных явлений, известных как солнечные гало, объясняет IFLScience. Гало обычно рассматривается как яркое белое кольцо, хотя иногда оно может быть цветным.

"Это кольцо, которое образуется вокруг Солнца или Луны, когда свет преломляется от кристаллов льда в тонком занавесе перистых облаков", – объясняет Национальная метеорологическая служба.

Какой бы нелепой ни была теория заговора (неизвестно, зачем кому-то скрывать существование второго Солнца), есть еще более причудливые итерации. В 2016 году астроном Пол Кокс вел прямую трансляцию прохождения Меркурия через Солнце, когда на экране появился шар – вероятно оптическая ошибка.

"Вы можете спросить себя, что это за большая круглая вещь справа от Солнца? Это наше второе Солнце. Я не знаю, знали ли вы об этом. Но оно есть. Обычно оно скрыто от глаз. NASA и другие организации почему-то скрывают такие вещи от нас", – говорил Кокс.

На самом деле это была шутка, но подхватили его конспирологи.

Будь у нас второе Солнце, все бы о нем знали благодаря гравитации.

Астрономы сотни лет изучали орбиты планет. Даже незначительные изменения на орбитах способствуют открытию новых объектов. Они ведь влияют на эти орбиты благодаря гравитации. Мы просто не можем пропустить объект с массой звезды внутри нашей Солнечной системы.

Солнце оборачивается каждые 27 дней, а это значит, что мы его видим полностью в течение месяца. Второе Солнце должно было бы вращаться вокруг настоящего Солнца с такой скоростью, чтобы его никогда не было видно с Земли, и даже тогда космические аппараты, отправленные в Солнечную систему, увидели бы его с разных точек наблюдения. Но они этого не сделали, потому что его нет.

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