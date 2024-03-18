Почему после ананаса жжет язык: видео с объяснением испугало сеть

Ананас – вкусный и сочный фрукт, однако некоторые нюансы мешают наслаждаться им сполна. Стоит лишь съесть несколько кусочков – и на языке появляется неприятное чувство жжения, а после длительного покалывания даже может произойти временное онемение.

Сеть всколыхнуло научное видео: кусок ананаса был рассмотрен под микроскопом, и то, что увидели ученые, может шокировать. Оказывается, под увеличительным стеклом видны многочисленные "иглы", которыми нашпигованы эти тропические фрукты.

Почему от ананаса жжет язык

Ученые отобрали крошечные кусочки ананаса, чтобы проанализировать их под микроскопом, и результаты были впечатляющими.

Язык жжет, ведь его поражают тысячи рафидов. Рафиды (от древнегреческого rhaphis – игла) – это игольчатые кристаллы оксалата кальция или карбоната кальция, откладываемые в растительных клетках.

Эти кристаллы прокалывают клеточные мембраны, вызывая раздражение.

Ученые из Университета Макгилла объяснили, что рафиды содержат нерастворимые кристаллы, состоящие из оксалата кальция. Теория относительно рафидов и их защитных механизмов заключается в следующем: если растение повредить, сок или слюна спровоцируют выброс этих игл, которые затем могут уколоть слизистую ротовой полости "хищника" (в случае с ананасами "хищниками" выступают люди) и вызвать раздражение.

Условно говоря, ананасы фактически отбивались от нас, когда мы их ели – а мы об этом даже не подозревали.

Кроме того, покалыванию и онемению способствует и кислотность фрукта, обусловленная высоким содержанием в нем витамина С.

Группа ферментов под названием бромелайн, содержащаяся в ананасовом соке и стебле, растворяет белковые соединения, что вызывает ощущение пощипывания во рту.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как выбрать вкусный и сочный ананас и на какие факторы следует обратить внимание.

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