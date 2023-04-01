Почему некоторые люди считают себя инопланетянами и чувствуют себя чужаками на Земле

Идея о том, что на планете Земля живут люди, происходящие из других миров и прибывшие сюда, чтобы помочь человечеству, может выглядеть чистым безумием, но это не так. В этом случае люди попадают в психологические ловушки манипуляторов, которые заставляют их верить в то, что они звездные люди.

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Старший преподаватель и исследователь когнитивной и парапсихологии из Манчестерского городского университета Кен Дринквотер, старший преподаватель психологии из Университета Хаддерсфилда Эндрю Денован и лектор по прикладной когнитивной психологии Манчестерского городского университета Нил Дагналл в статье для The Conversation объяснили, почему некоторые люди чувствуют себя чужаками на Земле.

Кто такие звездные люди

Идея звездных людей (или звездных семян), живущих на нашей планете, приписывается Брэду Стайгеру, который в книге "Боги Водолея", опубликованной в 1976 году, представил свою идею о том, что некоторые люди происходят из других измерений.

Звездные семена – одна из форм веры нью-эйдж, развившихся в 1970-х годах. Альтернативные верования тех лет рассматривали существование с точки зрения вселенной и сосредотачивались на духовности, а также на собственном "я". Другие особенности включают реинкарнацию, карму и возможность достижения более высокого уровня сознания.

Звездные люди верят в то, что являются инопланетянами, прибывшими на Землю из других измерений. Их цель якобы состоит в том, чтобы исцелить планету и привести человечество к "золотому веку" – периоду большого счастья, процветания и достижений.

Кто-то, услышав об этом, покрутит пальцем у виска, но на самом деле миллионы таких видео распространяются в социальных сетях, таких как TikTok, Instagram, Facebook и Youtube. Просто проведите поиск по хештегу #starseed и сами все увидите.

В отличие от земных людей те, кто считают себя звездными семенами, верят, что они являются проводниками между божественными мирами и Землей, и что могут перемещаться между галактиками посредством медитации.

Звездные люди также утверждают, что умеют общаться на "световом языке", который является языком души и преобладает над любыми коммуникационными способностями обычных людей.

Как понять, что вы звездный человек

Верующие утверждают, что для этого есть несколько способов. Среди признаков таких людей – постоянный поиск смысла жизни и отсутствие принадлежности к человечеству. Такие люди склонны к духовности, испытывают сильное чувство интуиции.

У них также хорошо развита эмпатическая связь. Они очень чувствительны и имеют проблемы с физическим и психическим здоровьем, поскольку их души не привыкли к человеческому телу.

Поскольку попытка помочь людям истощает их, такие люди должны перезаряжаться, а потому любят проводить время в одиночестве.

Звездные люди всегда стремятся исследовать и познавать новые культуры и сферы, чтобы давать обычным людям новые знания о существовании. Среди такой "помощи" - конспирологические теории о происхождении общества, холистические медицинские практики, а также теории о древних пришельцах и цивилизациях.

Ловушка для каждого

Именно описание звездных людей, как отмечают психологи, является ловушкой, в которую может попасть кто-либо, поскольку описываются чувства и переживания, которые в тот или иной момент испытывали большинство людей. Ведь кто из нас не ищет смысл жизни и порой не чувствует себя чужим среди людей.

Психологи объясняют, что подобные чувства часто связаны с депрессией.

А вот за то, что обычные люди вдруг начинают осознавать себя инопланетянами (хотя пришельцев никто никогда не видел), ответственен эффект Фора – явление, которое названо в честь Бертрама Фора. Это психолог, первым выяснивший, что людей достаточно легко заставить согласиться с расплывчатыми описаниями о себе. Именно этим эффектом объясняется вера людей в гороскопы.

Вера в звездных людей также объясняется ростом недоверия к науке и сомнениями в традиционном восприятии реальности.

Вере в свое внеземное происхождение также склонны люди, которые часто погружаются в фантазии и могут путать воображаемые и реальные события. Такая неразбериха в реальности в конце концов приводит к тому, что они начинают верить в то, что обладают инопланетным сознанием.

Психологи называют такое явление ошибкой мониторинга источника. Это бессознательная ошибка, когда человек путается между тем, что реально и достоверно, и тем, что нереально и выдумано.

Такое состояние часто является признаком шизофрении. Более ранние исследования выявили связь между шизотипичным расстройством личности, которое считается легкой формой шизофрении, и верой в различные теории заговора.

Также на веру в собственное внеземное происхождение влияет и эффект Эйнштейна, когда человек доверяет источнику информации не потому, что он компетентен, а потому, что источник популярен в социальных сетях.

В случае с звездными людьми, на распространение теории повлияли также и несколько книг, изданных крупными издательствами, что придало этой концепции чувство достоверности.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о теории ученых, согласно которой инопланетная жизнь, будет настолько отличаться от нашей, что может даже не понять, что люди – живые существа.

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