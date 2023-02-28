Инопланетяне могут даже не понимать, что люди – живые существа: ученые высказали смелую теорию

Представители внеземной жизни, если она, конечно, существует, могут оказаться настолько иными от того, что мы себе представляем, что когда межпланетный контакт состоится, они даже не осознают, что человечество – высокоразвитый организм с собственной цивилизацией.

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Такой сценарий развития событий не столь далек от реальности, как можно подумать, да и для землян – это не самый плохой из возможных вариантов.

Такую теорию выдвинули биоэтик из Университета информационных технологий и менеджмента в Жешуве (Польша) Конрад Шоцик и независимая исследовательница Рахат Абилкасимова в статье The International Journal of Astrobiology.

"Нас интересовало, что люди думают о внеземном интеллекте, особенно то, как, по их мнению, такой внеземный интеллект – если бы он существовал и знал о нашем существовании – представлял бы человечество", – рассказали о появлении своей теории Шоцик и Абилкасимова в интервью Inverse.

Они предполагают, что первый контакт с умными инопланетянами может обнаружить, что человечество значительно отстает от них в технологическом плане, а также, возможно, в социальном развитии и первоначальном интеллекте. Но исследователи призывают землян быть готовыми и к другому варианту, когда инопланетяне будут настолько сильно отличаться от нас, что даже не будут догадываться, что мы тоже разумные существа.

Такие же как мы, только с другой планеты

Согласно распространенной среди уфологов теории, любой вид, способный строить космические корабли и путешествовать между звездными системами, будет мыслить более-менее подобно нам. Он будет иметь схожую логику, мотивы и ценности, а также и схожий диапазон эмоций.

Но Шоцик и Абилкасимова убеждены, что нет никакой реальной причины, почему все должно быть именно так, особенно ввиду того, что инопланетный вид будет происходить с планеты, полностью отличающейся от Земли.

Исследователи отмечают, что животные, не осознающие себя или не имеющие теории разума, не менее эволюционно развиты, чем люди. Главное отличие от животных людям сделала не эволюция, а интеллект, позволивший выжить в хищной среде. Инопланетяне также могут развить свой интеллект в процессе эволюции, но ввиду того, что это будет происходить в условиях совершенно другой планеты, это будет "совсем другой интеллект, чем интеллект человеческого типа".

"И, вероятно, он будет служить другим целям и задачам, чем человеческий интеллект", – пишут авторы статьи.

В качестве примера они приводят мозг человека и мозг вороны, которые организованы удивительно по-разному, несмотря на то, что мы сравнительно тесно связаны и происходим с одной планеты. Жизнь же, возникшая вокруг дальнего солнца, может даже не признать наш мозг за мозг (или его местный эквивалент), не говоря уже о том, что он умен.

Хорошая/плохая новость

Шоцик и Абилкасимова считают, что их теория имеет для человечества значительный плюс: если гипотетические пришельцы не будут признавать нас разумными существами, они также не будут рассматривать нас как угрозу безопасности галактики. Так что оставят нас в покое.

Но стоит учитывать и другие (не всегда хорошие) новости, которые будут варьироваться от значительного количества факторов, связанных с пришельцами: какова их сущность, ценности и мотивы.

Есть вероятность, что инопланетяне будут гуманистами и будут заботиться о жизни по тем или иным причинам. В таком случае они не только будут избегать малейшего шанса нанести нам вред, но и будут заботиться о том, чтобы во время визитов на Землю не занести сюда чужеродные микробы. Так же как человечество следует правилам, чтобы не занести земные микробы на Марс. Кроме того, как отмечают исследователи, у инопланетного вида могут быть совсем другие представления о пользе и вреде.

Плохая новость для человечества может заключаться в том, что пришельцам будет вообще безразлично на людей, если они поймут, что планету можно использовать для собственной пользы. В таком случае они не будут даже беспокоиться, если приземление их корабля полностью уничтожит небольшой город. Аналогично тому, как люди не беспокоятся о том, что уничтожают колонии насекомых.

"В этом сценарии человеческие смерти станут случайным следствием передвижения внеземного разума по Земле и ее возможной эксплуатации", – пишут авторы статьи.

Этот сценарий может показаться жестоким с точки зрения человечества, но и само человечество делало примерно то же самое на протяжении большей части своей истории, когда отвоевывало место для жизни у животных.

Зеркальный тест

Ученые, изучающие интеллект и самосознание других животных, используют зеркало для оценки их возможностей. В таком тесте на теле животного рисуют красную точку, а затем ставят его перед зеркалом. Считается, что животное, осознающее, что видит в зеркале себя, будет заинтересовано точкой на своем теле (но не его отражением).

Но, как отмечает научная писательница Вирджиния Морелл, проблема с тестом состоит в том, что он разработан для существ, которые полагаются на зрение и имеют руки, поэтому собаки и кошки обычно проваливают такой тест. Морелл объясняет, что признаки интеллекта, которые люди ищут, основываются на наших собственных предубеждениях.

В то же время инопланетяне с совсем другими органами чувств и другим складом разума тоже могут иметь зеркальный тест для человечества. И какого результата мы можем достичь, если, например, они будут ожидать, что мы увидим точку в ультрафиолете или услышим звук на частотах, которые не способны воспринимать.

"В определенном смысле, размышления о внеземном разуме много говорят о том, как мы воспринимаем себя как человечество. Теоретически, ситуация, в которой кто-то "лучше" нас, то есть внеземной разум, относится к нам хуже, даже если ненамеренно, просто потому, что мы не обладаем определенной чертой, может стать определенным вдохновением для более толерантного и инклюзивного подхода как между людьми, так и по отношению к животным", – резюмировали свою работу Шоцик и Абилкасимова.

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