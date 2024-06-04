Почему коты мяукают на людей? Ученые выяснили неожиданную причину

Хотя коты имеют достаточно большой словарный запас специфических звуков, мяуканье на самом деле не является основным, который они используют с другими котами. Но это то, как они общаются с людьми.

Если у вас есть кот, вы точно заметили, что вы можете разговаривать с ним. Ваш кот мяукает на вас, и вы что-то говорите или даже мяукаете в ответ. Но для кошек это не просто общение, это способ привлечь внимание и добиться того, чего кот хочет от человека, пишет Inverse.

Мяуканье сначала появляется у котят, пытающихся привлечь внимание матери.

"Мы видим мяуканье у котят, когда они требуют ухода от своих мам. И потом мы также видим это у взрослых кошек, главным образом направленных на ухаживающих людей", – рассказывает Микель Дельгадо, консультант по поведению кошек из Сакраменто.

С эволюционной точки зрения становится понятно, что котята в эволюции мяукали на своих матерей, прося внимания, независимо от того, голодны они или в опасности. Когда около 12 000 лет назад люди начали приручать кошек, коты поняли, что они могут вызвать у человека ответ с помощью мяуканья.

Люди склонны реагировать, когда кошки мяукают на нас, что создает цикл, которому коты учатся: кошка мяукает, а человек что-то делает. Если кошка мяукает у двери, человек ее откроет, если кошка мяукает над своей миской, то человек ее накормит, если кошка мяукает в любое время и в любом месте – человек обратит на нее внимание. По сути, наш кот тренирует нас, равно как и мы своего кота. Поэтому будьте осторожны, как вы реагируете, когда ваша кошка мяукает, потому что вы заставите ее ассоциировать определенное поведение.

Кошки очень хорошо отличают звуки даже от своих людей. Исследование 2023 года, опубликованное в журнале Animal Cognition, показало, что коты могут отличать язык, направленный специально к ним, от языка, обращенного к другим людям, когда предложения произносят их владельцы. А вот когда кошки слышат голос незнакомца, они не различают, кому адресовано сказанное. Эти открытия вносят новое измерение в рассмотрение отношений между человеком и котом, поскольку они означают развитие особого общения между человеком и котом, основанное на опыте.

Конечно, диалог кота и человека не уникален. Были и другие случаи, когда млекопитающие реагировали на крики другого вида. Например, Дельгадо говорит, что олени, как известно, реагировали на звуки плача младенцев. Вполне вероятно, что "сигналы бедствия у разных видов, как правило, имеют очень похожую частоту". Животные всех типов используют звуки для общения – неудивительно, что это общение иногда происходит между видами.

Таким образом, за мяуканием не всегда должна быть мотивация. Некоторые кошки мяукают просто потому, что любят общаться со своими людьми. "Я думаю, что некоторым котам очень нравится знать, что мы уделяем им внимание", – говорит эксперт.

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