Марсоход NASA показал новые видео и фото "красной планеты": онлайн-трансляция с Perseverance

Марсоход NASA Perseverance ("Настойчивость"), который успешно сел на "красную планету", в понедельник, 22 февраля, передал ученым на Земле новые видео и фотографии с поверхности.

Событие анонсировали накануне в Twitter-акаунте NASA, а прямая трансляция велась на YouTube-канале американского космического агенства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео было запущено в 21:00 по Киеву (19:00 UTC). Ученые отметили, что запись, сделанная с помощью камер Perseverance, названных Hazard Cameras (всего их 23), является первой в своем роде.

В NASA назвали Perseverance "самым большим, самым тяжелым и сложным шестиколесным роботом, когда-либо запущенном в космос".

В частности, 22 февраля Perseverance показал, как выпускал парашют, чтобы снизить скорость во время приземления, а также что он "увидел", когда приземлялся на Марс.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

A little rocking, a little engine throttling, and a gentle lowering to the ground. @NASAJPL Entry, Descent, and Landing lead explains what @NASAPersevere saw as she touched down on the surface of Mars: pic.twitter.com/gc7NdC0od2 — NASA (@NASA) February 22, 2021

Также были обнародованы кадры, снятые марсоходом уже на поверхности. "Посадка на Марс является пиком напряжения, драмы и шума. Затем, когда пыль улеглась, – спокойствие и величие", – написали на странице NASA's Perseverance Mars Rover в Twitter.

Landing on Mars is a rush of tension, drama, and noise. Then, when the dust clears: tranquility and grandeur.#CountdownToMars

Explore in 3D in the YouTube app: https://t.co/iz9YIvEsvy

More images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/cj7NOpGysR — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Предлагаем посмотреть трансляцию:

Perseverance, а также первый внеземной вертолет Ingenuity на его борту, высадились в кратере Езеро. Ожидается, что Ingenuity совершит несколько полетов над "красной планетой" продолжительностью по несколько минут.

Дрон, по задумке ученых, будет заниматься разведкой на местности и подниматься лишь на несколько десятков метров, чтобы сделать фото, а далее – возвращаться обратно к марсоходу для подзарядки

Perseverance, в частности, должен провести обширные исследования поверхностного слоя Марса, собрать образцы грунта в пробирки, которые затем попадут на Землю в рамках программы MSR (Mars Sample Return Mission).

Кроме того, марсоход проведет эксперимент по добыче кислорода из атмосферы планеты, исследовать климатические условия и возможные следы жизни.

Напомним, путешествие Perseverance продолжалась более шести месяцев. Аппарат приземлился на поверхность Марса вечером 18 февраля. Вскоре марсоход прислал на Землю первые снимки, сделанные на поверхности.

Система Google поздравила Perseverance с успешным приземлением "салютами и фанфарами".

20 февраля марсоход прислал первые цветные фото с высоким разрешением и видео со звуком.

Более детально о миссии Perseverance читайте в нашем материале.

