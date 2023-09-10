Осенью произойдет уникальное солнечное затмение: когда можно будет увидеть

Осенью мы станем свидетелями уникального астрономического явления. На небосводе произойдет невероятное солнечное затмение.

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Кольцеобразное затмение "огненного кольца" пройдет по пути примерно 200 километров, что географически простирается от северо-запада США через Центральную Америку в Бразилию. Детали рассказало издание Space.

Когда можно будет наблюдать затмение

До кольцеобразного солнечного затмения остался всего месяц. Оно состоится в субботу, 14 октября 2023 года.

При кольцевидном затемнении Луна не полностью закрывает Солнце, оставляя видимым тонкую внешнюю линию – ее часто называют "огненным кольцом".

Орбита Луны вокруг Земли представляет собой сплющенный круг или эллипс. Иногда спутник находится ближе к Земле или в перигее, а иногда – дальше или в апогее. Затемнения происходят в фазе новолуния. Во время полных солнечных затмений Луна находится близко к Земле, и совершенно темный лунный диск достаточно велик, чтобы закрыть все Солнце.

А кольцеобразные затемнения случаются, когда Луна находится в апогее. Спутник в этот период находится дальше, поэтому визуально кажется чуть поменьше на небе. Это означает, что лунный диск не полностью закрывает солнце и не приводит к полному затмению.

Можно ли будет увидеть затмение в Украине

Наблюдать за затемнением смогут жители США, некоторых стран Центральной Америки, Колумбии и Бразилии. Если погодные условия будут соответствующими, некоторые регионы вне пути "огненного кольца" также смогут увидеть частичное солнечное затмение, в частности, Мексика, Гватемала, Белиз, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика и Панама.

Во время кольцевого затмения 14 октября Луна закроет 91% Солнца, и "огненное кольцо" будет видно на полосе протяженностью 190-220 километров.

Украинцы смогут увидеть астрономическое явление только онлайн – NASA проведет прямую трансляцию. Она начнется 14 октября в 15:30 по Гринвичу (18:30 по Киеву).

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