Осенью произойдет уникальное солнечное затмение: когда можно будет увидеть
Осенью мы станем свидетелями уникального астрономического явления. На небосводе произойдет невероятное солнечное затмение.
Кольцеобразное затмение "огненного кольца" пройдет по пути примерно 200 километров, что географически простирается от северо-запада США через Центральную Америку в Бразилию. Детали рассказало издание Space.
Когда можно будет наблюдать затмение
До кольцеобразного солнечного затмения остался всего месяц. Оно состоится в субботу, 14 октября 2023 года.
При кольцевидном затемнении Луна не полностью закрывает Солнце, оставляя видимым тонкую внешнюю линию – ее часто называют "огненным кольцом".
Орбита Луны вокруг Земли представляет собой сплющенный круг или эллипс. Иногда спутник находится ближе к Земле или в перигее, а иногда – дальше или в апогее. Затемнения происходят в фазе новолуния. Во время полных солнечных затмений Луна находится близко к Земле, и совершенно темный лунный диск достаточно велик, чтобы закрыть все Солнце.
А кольцеобразные затемнения случаются, когда Луна находится в апогее. Спутник в этот период находится дальше, поэтому визуально кажется чуть поменьше на небе. Это означает, что лунный диск не полностью закрывает солнце и не приводит к полному затмению.
Можно ли будет увидеть затмение в Украине
Наблюдать за затемнением смогут жители США, некоторых стран Центральной Америки, Колумбии и Бразилии. Если погодные условия будут соответствующими, некоторые регионы вне пути "огненного кольца" также смогут увидеть частичное солнечное затмение, в частности, Мексика, Гватемала, Белиз, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика и Панама.
Во время кольцевого затмения 14 октября Луна закроет 91% Солнца, и "огненное кольцо" будет видно на полосе протяженностью 190-220 километров.
Украинцы смогут увидеть астрономическое явление только онлайн – NASA проведет прямую трансляцию. Она начнется 14 октября в 15:30 по Гринвичу (18:30 по Киеву).
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