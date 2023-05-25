Недостаток кислорода продлил жизнь мышей на 50%: что известно об исследовании

Кислород может быть чрезвычайно важным для существования всего живого на Земле, но, вероятно, дефицит кислорода (гипоксия) может продлить жизнь. Эксперименты с мышами уже доказали эффективность такого метода, но все еще не очень однозначно.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале PLoS Biology. Ученые из Лаборатории Мута Гарвардского университета и Массачусетской больницы общего профиля (MGH) установили, что гипоксия может увеличить продолжительность жизни млекопитающих.

Как рассказал руководитель исследования, врач из MGH Роберт Роджерс, ученым достаточно давно известно, что дрожжи, черви и плодовые мушки стареют в более медленном темпе при условии дефицита кислорода, но новое исследование показало, что то же касается и млекопитающих.

Для мышей устроили условия дефицита кислорода, аналогичные существующим на высоте 5 км в базовом лагере Эвереста. В результате эксперимента удалось обнаружить, что нехватка кислорода привела к продлению жизни мышей на 50%.

В эксперименте они исследовали мышей с отсутствующим белком Ercc1. Такой порок приводит к тому, что мыши очень быстро стареют и обычно не доживают даже до 6 месяцев.

Для одной мыши ученые создали среду, где уровень кислорода достигал лишь 11%, а для других – нормальную среду с кислородом на уровне 21%.

Эксперимент показал, что мышь, которая имела дефицит кислорода, смогла прожить 23,6 недель. В то же время, мыши, жившие в обычной среде, прожили в среднем лишь 15,7 недель.

Пока Роджерс не готов говорить о том, может ли гипоксия аналогичным образом повлиять на старение людей. Он считает, что такие прогнозы строить слишком рано, поскольку ученым неясен молекулярный механизм, с помощью которого гипоксия продлевает продолжительность жизни мыши.

Как пишет Interesting Engineering, ранее эксперименты ученых также показывали, что нехватка кислорода может увеличить среднюю продолжительность жизни, а также повлиять на развитие возрастных заболеваний у людей.

В частности, в 1960-1970-х годах солдаты индийской армии на протяжении 3 лет служили на высоте почти 5 км и удалось установить, что распространение возрастных заболеваний, таких как диабет, гипертония и болезни сердца, среди них было намного ниже, чем у солдат, которые служили на уровне моря.

Исследователи отмечают, что хотя можно считать, что существует возможная связь между гипоксией и увеличением продолжительности жизни, но доказательств, которые бы это доказывали, нет.

Авторы исследования отмечают, что ограничение кислорода может аналогично действовать через множество механизмов, влияющих на многие клеточные процессы и системную физиологию, поэтому важно сначала понять эти механизмы, и только тогда связывать гипоксию и омоложение.

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