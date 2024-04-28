В самых темных глубинах океана обнаружили жутких существ: опубликовано фото

Pectinereis strickrotti, или мерцающий червь – так прозвали вновь обнаруженных обитателей океанических глубин. Это уже 48-й вид, найденный в местах утечки метана у побережья Коста-Рики.

Подобная среда ранее считалась негостеприимным для живых существ, пишет Science Alert. Открытие новых организмов совершила команда ученых под руководством морского биолога Грега Рауса из Института океанографии Скриппса.

"На данный момент мы нашли больше новых видов, чем успели назвать и описать. Это лишь показывает, насколько велико неизведанное биоразнообразие существует в океане. Мы должны продолжать исследовать морские глубины и защищать их", – говорит Раус.

Черви на вражеских глубинах

Океанские глубины крайне враждебны человеку. Из-за сокрушительного давления, низких температур и нехватки света туда добраться очень трудно.

Поэтому многое о глубинных частях океана неизвестно. Люди исследовали лишь 5% мирового океана и занесли в каталог только 10% жизни, которую можно найти на его глубинах.

Раус и его коллега Брюс Стрикротт, ведущий пилот глубоководного подводного аппарата "Элвин" (в честь которого был назван червь), впервые встретили новый вид на глубине около 1000 метров во время командного погружения у побережья Коста-Рики.

"Мы увидели двух червей, которые плавали у самого дна. Хорошо разглядеть их не удалось, поэтому мы попытались подкрасться поближе. Но в подлодке это оказалось трудно сделать, и они испугались", – вспоминает Стрикротт.

Впоследствии команда смогла вернуться на то же место. К своему удивлению, они встретили то самое существо – не одну особь, а шесть, которые уверенно волнообразно двигались в воде. В этот раз подводный аппарат смог приблизиться.

Команда собрала изображения, видео и даже образцы. С этой добычей они вернулись в атмосферную среду, чтобы каталогизировать и изучить свои находки.

Уникальные среди своих

Исследование коллекции показало, что это был новый вид морского червя семьи Nereididae, также известной как тряпочные черви. Как и другие представители семьи, Pectinereis strickrotti – сегментированный многощетиночный червь с длинным телом. Щетинки, которыми покрыты его бока, похожи на ножки придатками, называемыми параподиями, и скрытыми челюстями, выдвигающимися для питания.

Более того, самцы обладали необычными нерепродуктивными эпитоковыми характеристиками, которые, кажется, уникальны среди нереид. Нужны дальнейшие исследования, чтобы выяснить, как живет червь и зачем ему нужны эти характеристики.

Неизвестно также, чем питается это существо, хотя изучение хемосинтетической пищевой сети, возникающей вокруг метановых истоков, может помочь выяснить это.

Pectinereis strickrotti отличается от других известных тряпичных червей несколькими интересными особенностями. Для начала большинство известных червей живут на значительно меньших глубинах. Поскольку он живет в батипелагической тьме (вода без света), Pectinereis strickotti слеп. Кроме того, большинство известных тряпичных червей поглощают кислород из-за параподии (мышечные выросты тела) без помощи жабр, тогда как у Pectinereis strickrotti пародии покрыты жабрами.

В общем, Nereididae имеют две жизненные стадии: незрелую стадию атоке, в которой они проводят большую часть своей жизни в норе на морском дне; и взрослую стадию эпитоке, появляющуюся и свободно плавающую для размножения перед смертью.

Поскольку большинство образцов, собранных здесь, были свободно плавающими самцами, а единственный (частичный) образец самки был собран из осадка, команда подозревает, что у этого вида эпитоками могут быть только самцы.

Более того, самцы обладали необычными нерепродуктивными эпитоковыми характеристиками, которые, кажется, уникальны среди нереид. Нужны дальнейшие исследования, чтобы выяснить, как живет червь и зачем ему нужны эти характеристики.

Неизвестно также, чем питается это существо, хотя изучение хемосинтетической пищевой сети, возникающей вокруг метановых истоков, может помочь выяснить это.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что температура Мирового океана превысила все показатели.

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