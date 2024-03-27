Почему глубоко в океане зеленеет кровь: ученые объяснили необычное явление

На вопрос: какого цвета ваша кровь, все, конечно же, ответят – красная. Однако, говорят ученые, это не всегда так. Нет, речь не о лицах "голубых" кровей, всегда относивших себя к высшему аристократическому классу. На самом деле при определенных обстоятельствах, например в океане, кровь становится зеленой.

Это объясняется той же причиной, почему рыбы глубоко в Сумеречной зоне океанов приобрели красный цвет. Детали рассказало издание Ifl Science.

Аквалангист, которого укусила мурена примерно на глубине 20 метров под водой, показал, что кровь его и правда имеет зеленый цвет.

Причина довольно проста, и найти ответ можно даже в школьном курсе физики, в разделе об отражении света. Красные предметы кажутся красными, потому что они поглощают другие спектры света, отражая красный свет.

Но реальность несколько запутаннее, поскольку объекты обычно отражают диапазон длин волн света. Кровь поглощает большинство цветов и отражает обратный свет преимущественно в красном спектре. Однако она отражает гораздо меньшее количество зеленого и синего света.

Вода в это время кажется слегка голубой из-за поглощения большого количества света в красных волнах. Если вы заходите глубоко, поглощается достаточно красного света и зеленый свет отражается назад от ваших глаз (или записывающего оборудования), поэтому вы воспринимаете это как зелено-синий цвет.

Из-за того, что красный свет хорошо поглощается водой, многие рыбы, которые живут на глубине, являются красными.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) объясняет ситуацию следующим образом: "Черные существа поглощают все доступные цвета света, а рыжие также выглядят черными, поскольку нет красного света для отражения, и их тела поглощают все другие доступные длины волны света. Таким образом, в глубоком океане преобладают красные и черные существа".

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