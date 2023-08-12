Обнаружен новый вид акулы, у которой подозрительно похожи на человеческие зубы

Когда мы думаем об акулах, едва ли не первое, что приходит нам в голову, это их острые зубы, которыми они рвут добычу на куски, а не пережевывают, как люди. Однако, недавно ученые обнаружили вид акул, которые, похоже, тоже предпочитают тщательно жевать пищу.

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Как пишет издание Live Science, австралийские исследователи заметили морскую хищницу, коренные зубы которой по строению похожи на человеческие. Она использует их, чтобы давить, а не разрывать свою добычу. Новый вид получил название расписная рогатая акула (Heterodontus marshallae). Она относится к роду разнозубых акул Heterodontiformes. Они отличаются от других рыб этого надряда по уникальной форме тела и небольшим рогам, выступающим над глазами.

По словам ихтиолога Австралийской национальной рыбной коллекции (ANFC) Хелен О'Нил, этот род напоминает окаменелости давно вымерших акул из-за схожей морфологии, включая шипы. Но ученым удалось установить, что они не родственны между собой.

Исследование открытого вида вышло 12 июля в журнале Diversity. Согласно опубликованным данным, недавно описанный вид встречается только в водах северо-западной Австралии. Плавают такие акулы на глубине 125-230 метров от поверхности, что довольно глубоко.

Расписные рогатые акулы имеют несколько рядов зубов, расположенных в очень большой по сравнению с размером черепа челюсти. Такое строение позволяет им раскусывать такую добычу, как моллюски и ракообразные – то есть морских существ, имеющих панцирь.

Как рассказал старший куратор ANFC и соавтор исследования Уилл Уайт, зубы всех рогатых акул очень похожи между собой. Но при этом в их пасти содержится несколько типов зубов. Передние более острые, а угловые сконструированы по другому. "Эта группа эволюционировала, чтобы раздавливать добычу с тяжелым панцирем, используя свои коренные зубы", – объяснил Уайт.

В ноябре 2022 года исследователи обследовали среду возле дна в морском парке Гаскойн в Западной Австралии. Там им удалось поймать взрослого самца H. marshallae. Длина его тела составляла около 53 см, от кончика морды до хвостового плавника. По сравнению с другими рогатыми акулами, обитающими у побережья Австралии, он отличался характерным полосатым рисунком на теле.

Похожие пятна имеет акула-зебра. Однако этот вид водится на мелководье и его можно встретить недалеко от Индонезии или Японии. А H. marshallae предпочитают более глубокие слои воды и найдены вблизи Австралии.

До прошлогодней экспедиции ученым удалось исследовать шесть образцов и яичную оболочку нового вида. Они хранились в музейных коллекциях по всей Австралии и находились в стадии классификации. Завершить работу позволила находка живого самца.

"В нашей коллекции есть особь женского пола, но тот, что мы собрали во время путешествия – это самец", – поделилась О'Нил. Самцов ученые предпочитают использовать в исследовании голотипов акул, так как они имеют класперы – внешние органы размножения, которые имеют разное строение у разных видов.

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