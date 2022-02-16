Обезьян, которым вживили чипы Илона Маска, могли сильно калечить: большинство из них умерли

Марина Погорилко
Наука
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Зоозащитники подали в суд на компанию Илона Маска
nosound
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Группы по защите прав животных в США подали судебный иск на компанию американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска Neuralink, которая производит мозговые чипы. Ее обвинили в том, что подопытных животных якобы калечили в ходе многолетних экспериментов.

Согласно заявлению Комитета врачей за ответственную медицину, чипы Neuralink были имплантированы в мозг обезьян во время испытаний в Калифорнийском университете в Дэвисе с 2017 по 2020 год. По словам Маска, однажды такие устройства сделают людей сверхинтеллектуальными и позволят парализованным людям снова ходить.

Зоозащитники привели пример ситуации, когда, как утверждается, обезьяна была найдена без некоторых пальцев на руках и ногах, "возможно, в результате членовредительства или другой неустановленной травмы". Позднее она была убита во время "терминальной процедуры", заявила группа.

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В другом случае животному якобы просверлили отверстия в черепе и вживили электроды в мозг, после чего, как утверждается, у него развилась инфекция кожи, и обезьяну пришлось усыпить, говорится в жалобе.

Мозг обезьян был изуродован в ходе некачественных экспериментов, и их оставили страдать и умирать, добавили в Комитете, обратив внимание, что фото и видео Калифорнийского университета были засекречены.

Отмечается, что всего в экспериментах участвовали 23 обезьяны. По крайней мере 15 из них умерли или были подвергнуты эвтаназии к 2020 году, согласно данным группы.

"Практически все обезьяны, которым вживляли имплантаты в голову, страдали от довольно изнурительных последствий для здоровья. Они, откровенно говоря, калечили и убивали животных", – сказал директор по пропаганде исследований Комитета врачей за ответственную медицину Джереми Бекхэм, пишет New York Post.

Компания Neuralink готовится к испытаниям на людях.

Издание подчеркнуло, что такой тревожный отчет появился перед тем, как Neuralink запланировала начать свои первые испытания на людях. В декабре Маск заявил, что он хочет начать их в 2022 году, а в январе компания разместила объявление о вакансии директора по клиническим испытаниям.

Отмечается также, что предполагаемые злоупотребления резко контрастируют с материалами Neuralink, находящимися в открытом доступе. В видеоролике, размещенном на YouTube в апреле прошлого года, компания показала здоровую и счастливую на вид обезьяну, играющую своим мозгом в видеоигру Pong.

Реакция Neuralink

В компании ответили на обвинения, признав, что 8 обезьян пришлось убить, однако исключительно гуманными способами. "Мы абсолютно привержены работе с животными максимально гуманным и этичным способом", – сказано в заявлении.

В Neuralink подчеркнули, что обвинения исходят от людей, которые против любого использования животных в экспериментах.

"Эти животные могли потерять пальцы на протяжении всей своей жизни из-за конфликтов с другими обезьянами. Ни разу таких травм не было у животных, содержащихся в Калифорнийском университете в Дэвисе в рамках проекта Neuralink", – добавили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре Маск рассказал, что компания Neuralink планирует в следующем году начать вживлять чипы в человеческий мозг. В первую очередь, технологии намерены испытать на тех людях, которые в силу причин не могут ходить самостоятельно.

Он заверил, что вживляемый чип будет полностью безопасен и надежен, а при необходимости его можно будет легко вынуть из человеческой головы.

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