Обезьян, которым вживили чипы Илона Маска, могли сильно калечить: большинство из них умерли

Группы по защите прав животных в США подали судебный иск на компанию американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска Neuralink, которая производит мозговые чипы. Ее обвинили в том, что подопытных животных якобы калечили в ходе многолетних экспериментов.

Согласно заявлению Комитета врачей за ответственную медицину, чипы Neuralink были имплантированы в мозг обезьян во время испытаний в Калифорнийском университете в Дэвисе с 2017 по 2020 год. По словам Маска, однажды такие устройства сделают людей сверхинтеллектуальными и позволят парализованным людям снова ходить.

Зоозащитники привели пример ситуации, когда, как утверждается, обезьяна была найдена без некоторых пальцев на руках и ногах, "возможно, в результате членовредительства или другой неустановленной травмы". Позднее она была убита во время "терминальной процедуры", заявила группа.

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В другом случае животному якобы просверлили отверстия в черепе и вживили электроды в мозг, после чего, как утверждается, у него развилась инфекция кожи, и обезьяну пришлось усыпить, говорится в жалобе.

Мозг обезьян был изуродован в ходе некачественных экспериментов, и их оставили страдать и умирать, добавили в Комитете, обратив внимание, что фото и видео Калифорнийского университета были засекречены.

Отмечается, что всего в экспериментах участвовали 23 обезьяны. По крайней мере 15 из них умерли или были подвергнуты эвтаназии к 2020 году, согласно данным группы.

"Практически все обезьяны, которым вживляли имплантаты в голову, страдали от довольно изнурительных последствий для здоровья. Они, откровенно говоря, калечили и убивали животных", – сказал директор по пропаганде исследований Комитета врачей за ответственную медицину Джереми Бекхэм, пишет New York Post.

Издание подчеркнуло, что такой тревожный отчет появился перед тем, как Neuralink запланировала начать свои первые испытания на людях. В декабре Маск заявил, что он хочет начать их в 2022 году, а в январе компания разместила объявление о вакансии директора по клиническим испытаниям.

Отмечается также, что предполагаемые злоупотребления резко контрастируют с материалами Neuralink, находящимися в открытом доступе. В видеоролике, размещенном на YouTube в апреле прошлого года, компания показала здоровую и счастливую на вид обезьяну, играющую своим мозгом в видеоигру Pong.

В компании ответили на обвинения, признав, что 8 обезьян пришлось убить, однако исключительно гуманными способами. "Мы абсолютно привержены работе с животными максимально гуманным и этичным способом", – сказано в заявлении.

В Neuralink подчеркнули, что обвинения исходят от людей, которые против любого использования животных в экспериментах.

"Эти животные могли потерять пальцы на протяжении всей своей жизни из-за конфликтов с другими обезьянами. Ни разу таких травм не было у животных, содержащихся в Калифорнийском университете в Дэвисе в рамках проекта Neuralink", – добавили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре Маск рассказал, что компания Neuralink планирует в следующем году начать вживлять чипы в человеческий мозг. В первую очередь, технологии намерены испытать на тех людях, которые в силу причин не могут ходить самостоятельно.

Он заверил, что вживляемый чип будет полностью безопасен и надежен, а при необходимости его можно будет легко вынуть из человеческой головы.