Новая разработка ученых поможет людям видеть сквозь стены. Видео

Уже в обозримом будущем рентгеновское зрение, как у Супермена, может перестать быть чем-то из раздела фантастики. Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) придумали технологию, позволяющую людям видеть сквозь стены.

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О разработке рассказали на сайте института. Правда, чтобы получить супергеройские способности, нужны будут очки дополненной реальности (AR).

Такие очки создают виртуальный контент, накладываемый на картину реального мира. Однако исследователи из MIT придумали таким очкам интересное и в перспективе полезное дополнение.

"Нашей целью в этом проекте было создать систему дополненной реальности, которая позволяет видеть невидимые вещи – вещи, которые находятся в коробках или за углами – и при этом она может направлять вас к ним и действительно позволяет видеть физический мир так, как это было невозможно раньше", – сказал доцент и главный автор статьи об исследовании Фадель Адиб.

Исследователи оснастили AR-очки HoloLens от Microsoft гибкой антенной, добавляющей функцию рентгеновского видения. Свою разработку они окрестили X-AR.

Правда, для того, чтобы такое видение работало, невидимые предметы должны иметь специальную радиочастотную идентификационную метку (RFID). Это широко используемый элемент, который вы могли видеть в магазинах на различных предметах. Такими метками продавцы маркируют товары, которые можно незаметно вынести в кармане или просто дорогие изделия, чтобы детекторы срабатывали на попытку их незаконного выноса. Метки имеют также множество других вариантов применения.

В случае X-AR метка в поле зрения очков может отображаться в виртуальной реальности в виде этикетки, картинки товара или любого другого выбранного изображения.

Единственный недостаток технологии заключается в том, что видеть метку через очки можно только тогда, когда она находится не дальше, чем на расстоянии 4,5 метра. Но пользователь в меню AR-очков может указать, что именно он ищет и очки отреагируют на RFID-метку, когда он будет приближаться к ней.

Приложение, которое обрабатывает такие метки, способно направить пользователя к предмету, а также отреагировать на то, что он его взял.

Потенциальные применения этой технологии сейчас включают использование на складах, в сфере доставки, розничной торговли и других местах, где обычно используются RFID-метки.

Однако исследователи утверждают, что потенциальные возможности применения этой технологии гораздо шире – в том числе определение безопасности продуктов питания, а также помощь в поисково-спасательных работах в случае катастрофы.

Несмотря на то, что прототип создан как дополнение к HoloLens, исследователи говорят, что в будущем технологию можно будет применить и к другим гарнитурам дополненной реальности.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о технологии, которая позволяет видеть людей за стенами с помощью Wi-Fi.

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